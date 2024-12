Jeremias Rodriguez è conosciuto dal grande pubblico come il fratello di Cecilia e Belen, due delle showgirl e personaggi televisivi più seguiti in Italia. Una carriera “fondata” su un cognome che gli ha spalancato le porte del mondo dello spettacolo e della telvsivione, visto che il piccolo di casa Rodriguez si è fatto conoscere partecipando come concorrente a L’Isola dei Famosi e poi al Grande Fratello VIp. Classe 1988, Jeremias proprio come Belen e Cecilia è nato in Argentina dall’amore dei genitori Gustavo Rodriguez e Veronica Cozzani ed è molto seguito sui social network. Dopo la parentesi televisiva, Jeremias ha deciso di lanciarsi nel mondo della moda aprendo con le sorelle il brand di moda Hinnominate dedicato al mondo dell’abbigliamento sportivo.

Jeremias Rodriguez, chi è il fratello e testimone di Cecilia/ "Non si può spiegare, piango dall'emozione"

La grande popolarità televisiva è arrivata prima con il Grande Fratello Vip, dove ha partecipato nel 2017 con la sorella Cecilia, e successivamente quando è approdato come naufrago a L’Isola dei Famosi dove ha conosciuto la ex tronista Soleil Sorge con cui ha vissuto una storia d’amore.

Jeremias Rodriguez, il passato tra droga e alcol: “ho passato anni difficili”

La partecipazione a L’Isola dei Famosi è stata un’esperienza davvero dura per Jeremias Rodriguez che è tornato a casa dimagrito di ben 19 chili. In passato il fratello di Cecilia ha avuto problemi di peso arrivando a pesare fino a 115 chili. Non solo, Jeremias ha avuto anche dipendenze dall’alcol e droga fino ad una forte depressione da cui è uscito con grande forza e determinazione. Proprio il fratello di Belen a Verissimo ha raccontato il suo periodo nero: “Ho passato anni difficili, non vado fiero della vita che ho fatto in passato”.

Chi è Jeremias, fratello di Cecilia Rodriguez: suo testimone alle nozze con Ignazio Moser/ “Che gioia…”

Anni duri, ma che Jeremias ha superato facendo pace con i suoi demoni potendo contare sul supporto ed affetto incondizionato della sua famiglia e della fidanzata. “Nei momenti bui vicino a me c’era la famiglia e la mia ragazza” ha detto Jeremias che sulla depressione ha detto – ” Toccare il fondo mi è servito per dire basta”. Infine sul rapporto con la sorella Cecilia ha detto: “essere il suo testimone di nozze è una gioia indescrivibile”.