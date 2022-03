Jeremias Rodriguez, choc per l’eliminazione dell’Italia dai Mondiali/ La reazione fa il giro dei social e…

Jeremias Rodriguez scopre che L’Italia è fuori dai Mondiali, la sua reazione

Jeremias Rodriguez ha scoperto ieri in diretta all’Isola dei Famosi che l’Italia non sarebbe andata ai Mondiali. Anche il fratello di Belen Rodriguez ha reagito in maniera inaspettata a questa notizia calcistica che ha fatto il giro del mondo. Ieri sera si è disputata la partita Italia – Macedonia per l’accesso ai Mondiali di calcio. Ad avere la peggio è stata purtroppo l’Italia che ha dovuto rinunciare al sogno per la seconda volta consecutiva. Nel corso della diretta dell’Isola dei Famosi, Jeremias Rodriguez ha scoperto che l’Italia non avrebbe preso parte ai Mondiali e la sua reazione non è passata inosservata. Jeremias era in collegamento per fare la nomination. In quel momento, Nicola Savino annunciava a Ilary Blasi la sconfitta della Nazionale. Jeremias è rimasto sbigottito e ha esclamato: “Ma come?”. La sua espressione è stata oggetto di meme e ha fatto il giro del web. Jeremias aveva la faccia stupita, di chi ovviamente non si sarebbe mai aspettato di ricevere una notizia del genere.

Nicolas Vaporidis forti tensioni con Jeremias Rodriguez/ Nuovi scontri in diretta all'Isola dei Famosi 2022

Intanto, all’Isola dei Famosi, Jeremias è ai ferri corti con Nicolas Vaporidis. Il giovane ha mostrato una certa insofferenza nei confronti dell’attore: “L’unica persona che è entrata e non mi ha salutato è Vaporidis, niente. Mi sembra un motivo valido, non c’è altro. La scelta l’ho presa da solo, ha salutato mio padre, a me no”, ha dichiarato.

Jeremias Rodriguez, Isola dei Famosi 2022/ Che è successo con Nicolas Vaporidis?

Jeremias Rodriguez ai ferri corti con Nicolas Vaporidis: “Gli ho fatto l’occhiolino e…”

Jeremias Rodriguez ha ribadito ad Estefania Bernal di provare astio nei confronti di Nicolas Vaporidis. Il fratello di Belen Rodriguez non le ha mandate a dire e parlando con Estefania ha usato parole pesanti nei confronti di Vaporidis: “Gli ho fatto così con la mano, non me l’ha data, già mi sta sul ca**o. Gli ho fatto l’occhiolino e non mi ha guardato neanche, e così ho detto vaff**ulo ciao, nominato. Mio padre a fianco l’ha salutato, io sono rimasto con la mano così. Era successa questa roba, poi a me interessano queste cose, è educazione”. Jeremias Rodriguez conosce già bene le dinamiche di un reality tosto e forte come L’Isola dei famosi, avendo preso parte all’edizione del 2019, in cui è divenuto celebre per la storia con Soleil Sorge. Nella clip di presentazione del reality, Jeremias ha però rivelato di sentirsi più maturo rispetto al passato: “Questa volta sarà diverso, sono più maturo rispetto al passato”.

Jeremias Rodriguez nomina Nicolas Vaporidis/ "Non mi ha salutato", c'è un pregresso?

Il giovane influencer negli anni precedenti ha preso parte, insieme alla sorella Cecilia, anche a un altro reality, la seconda edizione del Grande Fratello Vip condotta da Ilary Blasi. “Condividere un’esperienza del genere con lui sarà indimenticabile. So che possiamo essere un’ottima squadra. Ci impegneremo a raccogliere lumache di mare e granchi. Mio padre è un vero specialista in questo“, ha dichiarato figlio Jeremias.













© RIPRODUZIONE RISERVATA