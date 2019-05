Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge a Temptation Island Vip?/ Pronti a sbarcare…

Fervono i preparativi per la nuova edizione di Temptation Island Vip che tornerà in onda su canae 5 nei prossimi mesi. Protagonisti del programma dell’amore che avrà una nuova conduttrice dopo l’addio di Simona Ventura saranno alcune delle coppie vip più amate e discusse dal pubblico. Tra queste potrebbe esserci proprio quella formata da Jeremias Rodriguez e Solei Sorge che, dopo essersi conosciuti e innamorati sull’Isola dei Famosi 2019 sono sempre più uniti. Il legame tra i fratello di Belen e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sta diventando sempre più importante. Anche le rispettive famiglie hanno accettato la storia che potrebbe essere messa seriamente alla prova nel viaggio di Temptation Island Vip. Solei e Jeremias, dunque, parteciperanno davvero al reality dell’amore?

Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge a Temptation Island Vip? Aumentano i rumors

Se Francesco Monte e Giulia Saemi avrebbero deciso di non mettere alla prova il loro amore, Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge, invece, potrebbero sbarcare nel villaggio di Temptation Island vip. Aumentano i rumors, infatti, sulla coppia che, secondo indiscrezioni raccolte dal settimanale Oggi, potrebbe davvero partecipare al programma. Sicuri del loro legame che diventa sempre più forte, i due ex naufraghi non avrebbero alcun problema a dividersi per qualche settimana. Tuttavia, i fans sperano che i due cambino idea. A Temptation Island, infatti, molte coppie si sono unite ancora di più mentre altre si sono dette addio. Stando insieme da pochi mesi, Jeremias e Soleil riusciranno a superare senza problemi tutte le tentazioni che offre il programma qualora decidano di partecipare davvero al programma?

