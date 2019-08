Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge/ Crisi rientrata: tatuaggio per 2 e convivenza

Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge sono una coppia affiatata e consolidata. Stasera li rivedremo insieme al Maurizio Costanzo Show, mano nella mano per raccontare la loro relazione. Dopo essersi conosciuti nel corso dell’Isola dei Famosi, i due si sono pazzamente innamorati, dando sfoggio della loro passione anche nel corso dell’adventure game, tra slanci memorabili e bagni al mare mozzafiato. La coppia, nel corso di questa estate, ha avuto un tentennamento, mettendo in discussione anche la convivenza. Per colpa di uno stupido litigio, entrambi per qualche giorno, hanno rinunciato al loro rapporto d’amore, smettendo di seguirsi su Instagram e mettendo in crisi anche la vita insieme sotto lo stesso tetto nonostante avessero già trovato casa, come dichiarato dall’ex corteggiatrice raggiunta da 361Magazine. Come procedono attualmente le cose? Soleil e Jeremias navigano d’amore e d’accordo, avendo iniziato anche la convivenza ufficiale da qualche tempo.

Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez, crisi rientrata: convivenza e tatuaggio di coppia

Alcune settimane fa, per spazzare ufficialmente la crisi, Soleil e Jeremias si sono anche fatti lo stesso tatuaggio. Durante il loro precedente periodo di crisi, era emerso anche un terzo incomodo apparente. Lei è Mara Fasone, ex tronista di Uomini e Donne. La ragazza però, ha passato solamente qualche giorno al mare in loro compagnia, smentendo ogni possibile implicazione: “Voi siete tutti pazzi, ma totalmente fuori di testa. Riempite la vostra vita inventandovi cose inesistenti…ma andatevene a fan***o che non sapete fare altro che giudicare gente che neanche conoscete. […] Pazzi! Mi viene il vomito”. E poi ancora ha continuato: “Fatevi una vita falliti, Non vi permettete a sostenere il falso. Gente inutile”. La crisi per fortuna, dopo alcuni giorni è rientrata: “Quello che è successo, però, è semplicemente un litigio tra fidanzati, tranquillizzano i due. Li abbiamo raggiunti telefonicamente e ci hanno rassicurato che si stanno chiarendo. Non è andato tutto perso, quello che provano l’uno per l’altra è un sentimento vero, che come tutte le cose vere ha inevitabilmente degli alti e bassi. […] Ora li aspetta una nuova vita insieme nel cuore di Milano, nella casa che hanno affittato insieme a giugno”, scriveva proprio 361Magazine.

