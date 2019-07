Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge/ Svelati i motivi della crisi (e non solo)

Svelati i motivi della crisi tra Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge? Diciamo di sì, o quasi. La bella coppia nata sotto i riflettori dell’Isola dei Famosi sembra ormai inseparabile tra vacanze, eventi e social, ma nei giorni scorsi è successo qualcosa e tutti hanno subito lanciato le voci su una crisi e, addirittura, sulla rottura. Il primo indizio è arrivato proprio dal bell’argentino che aveva smesso di seguire sui social la sua fidanzata. Da lì in poi è stato un susseguirsi di voci fino a che non si è parlato addirittura di un tradimento da parte di Jeremias ai danni di Soleil addirittura con una tronista di Uomini e donne, la bella Mara Fasone. Niente di più falso, almeno secondo gli interessati, che hanno smentito tutto via social annunciando anche un tatuaggio di coppia. A fare chiarezza sulla presunta crisi tra Jeremias Rodriguez e Soleil Stasi ci ha pensato oggi il nuovo numero del settimanale Chi che alla coppia ha dedicato un articolo.

JEREMIAS E SOLEIL IN CRISI PER VIA DELLA GELOSIA DI LUI?

In particolare, proprio Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge si raccontano al settimanale di Alfonso Signorini svelando che alla base di questa crisi che hanno vissuto non c’era il tradimento ma bensì il troppo amore e la passione che sono sfociate nella gelosia. Jeremias non ha gradito il comportamento della fidanzata rea di aver indossato un costume trasparente durante un giro in barca quando non erano da soli ma insieme ad altre persone. Proprio per questa cosa i due hanno litigato visto che l’ex protagonista di Uomini e donne non ha gradito le parole del suo fidanzato e così ha deciso di dire no alla gita e andare via. Dal canto suo lui ammette di essere molto infastidito dal contesto e di aver scelto per questo di bloccare la fidanzata sui social evitando così scatti che avrebbero potuto infastidirlo ulteriormente. La piccola discussione ha lasciato spazio al sereno tant’è che la coppia pensa alla convivenza in quel di Milano e sognano una famiglia e un matrimonio, almeno fino al prossimo costume trasparente…

