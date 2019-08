Jeremias Rodriguez e Soleil Stasi si sono lasciati?/ Il “Grazie” e l’addio

Siamo davanti all’ennesimo allarme senza fondamento o c’è qualcosa di più che verrà fuori nei prossimi giorni? La domanda di tutti oggi è: Jeremias Rodriguez e Soleil Stasi si sono lasciati oppure no? Da tanti giorni ormai i due non appaiono insieme e a riguardarci un po’ indietro quel “grazie” dell’argentino suona davvero sospettoso. Perché dire grazie ad una fidanzata come didascalia di una foto che li ritrae insieme? A pensarci bene quella parola adesso suona come un addio “pacifico” e senza recriminazioni anche se, subito dopo, l’argentino si è mostrato distrutto e dagli occhi davvero poco allegri e spensierati a differenza di come appare Soleil sui social e nelle storie di Instagram. I due non hanno cancellato le loro foto insieme ma mentre Jeremias nei giorni scorsi si è rifugiato nella famiglia, Soleil ha deciso di partire in vacanza da sola.

IL GRAZIE DI JEREMIAS RODRIGUEZ ERA UN ADDIO A SOLEIL?

In queste ultime ore appare in barca, con microfono alla mano, pronta a divertirsi come un tempo come quando era single e girava l’Europa in lungo e in largo mostrando foto e video delle sue mete. Questo è sinonimo del fatto che sia tornata single dopo la rottura con Jeremias Rodriguez? Al momento è difficile dirlo soprattutto dopo le ultime gaffe che siti web e curiosi hanno fatto nelle scorse settimane parlando di crisi e poi ritrovandoli insieme felici e contenti. Adesso in molti sperano che queste vacanze in solitaria possano aiutare Soleil a voltare pagina o a trovare la forza di dare una nuova occasione a questo rapporto. Nei giorni scorsi i due avevano parlato anche di convivenza e di un figlio, è possibile che tutto sia già finito?

© RIPRODUZIONE RISERVATA