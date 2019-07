Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez/ Crisi per un terzo incomodo? Una ex Uomini e Donne

Tra Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez sembrava destinata a durare, ma invece… dopo l’Isola dei Famosi, avevano intrapreso la loro relazione d’amore anche fuori dal bollente adventure game dedicato alla sopravvivenza. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e il fratello minore di Belen, si sono incontrati e piaciuti fin dalle prime battute (proprio lui, aveva confidato di averla baciata anche in aereo mentre si recavano in Honduras). Tra di loro però, qualcosa sembra essere andato storto e le cose, non sono proseguite come tutti immaginavano. Secondo il settimanale Chi, Soleil e Jeremias sarebbero stati travolti da una profonda crisi per colpa di un terzo incomodo. Dopo il 25esimo compleanno dell’influencer, i due hanno smesso di seguirsi sui rispettivi profili Instagram. Come ben sapete, le coppie che terminano di mantenersi reciprocamente sul proprio profilo ufficiale, non promettono mai nulla di buono.

Soleil e Jeremias in crisi per “colpa” di un terzo incomodo

Soleil Sorge proprio qualche giorno fa, aveva annunciato la convivenza con Jeremias Rodriguez. Raggiunta da 361Magazine, aveva affermato di avere trovato la casa da condividere con la sua dolce metà. Dopo qualche tempo, tramite le Stories di Instagram, aveva apostrofato il fratello di Belen come un uomo da sposare. Di seguito, ha anche risposto ai commenti social: “Pensate prima di parlare, che forse non possedete la verità. Forse tramite queste poche disinformazioni che leggete, vi create delle idee sbagliate, persino opposte rispetto alla realtà. Ma soprattutto chiedetevi, volete davvero sprecare la vostra vita riempiendola di odio? Non sarebbe meglio creare del karma positivo? Perché io continuerò a vivere la realtà, felice e spensierata, fiera dei valori che, come pochi altri, possiedo”. Ed oggi che succede? Il settimanale Chi precisa: “Come annunciato sul profilo Instagram di Chi, è finita la storia tra Jeremias Rodriguez e l’ex naufraga Soleil Stasi. I due hanno avuto un forte litigio durante la loro trasferta in Sicilia. Motivo della separazione, una terza persona, ovvero una ragazza che ha partecipato a Uomini e Donne, conoscenza del fratello di Belen”. Di chi si tratterà?

