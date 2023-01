Jeremy Camp, chi è vero cantante di Cosa mi lasci di te/ Dopo la morte di Melissa…

Jeremy Camp, la vera storia del cantante protagonista nel film Cosa mi lasci di te

Dopo aver visto il film Cosa mi lasci di te, in molti si domandano cosa sia successo a Jeremy Camp, che ha dovuto fare i conti con la morte della moglie Melissa. Com’è cambiata la sua vita dopo quel tragico episodio? Innanzitutto dopo la scomparsa dell’amata compagna, Jeremy Camp sembrava aver perso la voglia di dedicarsi alla musica. La sua passione si era completamente affievolita fino a quando ha trovato delle lettere dalla sua defunta moglie grazie a cui ha riscoperto la forza, la fiducia e la voglia di credere e sperare in un futuro migliore.

Cosa mi lasci di te, storia vera Jeremy Camp e Melissa/ La scoperta della malattia

Per questo motivo agli inizi degli anni duemila, Jeremy Camp ha ripreso in mano la sua passione, pubblicando il suo lavoro discografico Stay. Siamo nel 2002, per la precisione, ovvero un anno dopo la morte di Melissa. Ed è questo album a permettere a Jeremy, in qualche modo, di rinascere, grazie anche al commovente pezzo I Still Believe, primo singolo che ha realizzato dopo la tragedia. Nell’album è inclusa anche la canzone When You Spek, diventata molto amata tra i fan del cantante.

Jeremy Camp, la rinascita con l'uscita dell'album Stay e l'incontro con l'attuale moglie Adrienne

Nel corso della sua travagliata carriera, Jeremy Camp ha venduto più di cinque milioni di dischi, pubblicando la bellezza di dodici album. Il film Cosa mi lasci di te è, insieme al libro, uno dei tanti modi di raccontare la sua storia con Melissa e condividere un messaggio di dolore, ma anche di speranza e fiducia. Seppur con fatica, Jeremy Camp non ha chiuso le porte all’amore dopo la morte di Melissa e durante il tour di Stay ha conosciuto e si è innamorato di Adrienne Liesching, cantante di una nota Christian rock band sudafricana, i The Benjamin Gate.

Cosa mi lasci di te/ Su Rai 1 il film con K.J.Apa

Nel 2003 Jeremy e Adrienne hanno deciso di sposarsi e hanno dato inizio ad una nuova relazione. Ormai insieme da quasi vent’anni, i due sono diventati genitori dei tre figli Bella, Arie ed Egan. Dopo le nozze la Liesching ha lasciato i Benhamin Gate ma non ha abbandonato il mondo della musica. Ha infatti inciso due album e collaborato col marito, col nome d’arte di Adie.











