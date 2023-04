Jeremy Renner, retroscena sull’incidente: “Una lettera d’addio…”/ “Pensavo di morire”

Jeremy Renner, l’ultimo desiderio pensando di morire: “Ero disteso ed ho chiesto il telefono…”

La definizione di miracolato potrebbe sembrare quasi riduttiva pensando al terribile incidente che tre mesi fa ha visto coinvolto il noto attore Jeremy Renner. Occhio di Falco per la saga Marvel, negli ultimi giorni del 2022, ha rischiato seriamente di perdere la vita a causa di un incidente dalla dinamica quasi surreale. L’attore alcune settimane fa aveva raccontato come, nel tentativo di soccorrere suo nipote bloccato con il suo furgone dalla neve, si è ritrovato letteralmente schiacciato dagli oltre 6 mila kg del veicolo.

Oltre alla ricostruzione di quei terrificanti attimi di paura, sul filo sottile tra la vita e la morte, Jeremy Renner ha di recente svelato un ulteriore aneddoto su quel tragico evento. L’attore, convinto di essere ad un passo dal perdere la vita, ha infatti svelato di aver sfruttato quelle che pensava essere le ultime energiejeremy renner per scrivere una lettera d’addio per la sua famiglia. E’ stato lui stesso a raccontare tutto nel programma Good Morning America condotto da Diane Sawyer: “Ero lì disteso e ho chiesto di poter avere il mio telefono per provare a scrivere una lettera di addio alla mia famiglia“.

Jeremy Renner, “miracolato” grazie alle persone che lo hanno soccorso: “Se fossi stato da solo…”

Jeremy Renner ha raccontato con evidente commozione come, dopo essere stato soccorso dai sanitari, fosse convinto di avere solo pochi attimi di vita a disposizione e di aver scelto di dedicarli ad un ultimo messaggio per i suoi affetti più cari. Fortunatamente però, spiega a Good Morning America, grazie al supporto delle persone al suo fianco e alle cure tempestive quel messaggio non è mai stato inviato. “Se fossi stato da solo sarebbe stato un modo terribile di morire e, certamente, avrei perso la vita. Ma non lo ero, c’era mio nipote Alex e poi è arrivato il resto del calvario…”

Il racconto di Jeremy Renner ha commosso tutti; è difficile immaginare le sensazioni e i pensieri in un momento dove la vita sembra lasciarti inesorabile. Fortunatamente però, a dispetto di una condizione clinica devastante è riuscito sconfiggere il timore della morte e oggi può raccontare il tutto da sentendosi quasi privilegiato dal destino. Ai primi soccorsi Jeremy Renner fu trovato con il lato destro del petto totalmente collassato, oltre ad una lunga serie di lesioni con particolare riferimento ad una gamba. La ripresa sarà certamente ancora lunga, ma il peggio può essere considerato come ampiamente superato.











