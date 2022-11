Jeremy Skott, Zoe Katrina, Julian Snider figli di Katherine Kelly Lang/ “Sono diventata nonna e…”

Jeremy Skott Snider, Zoe Katrina D’Andrea, Julian Snider, chi sono i figli di Katherine Kelly Lang

Katherine Kelly Lang è mamma di tre figli. I primi due figli dell’attrice, Jeremy Scott e Julian, sono nati dal primo matrimonio tra l’interprete di Brooke Logan e Skott Snider. I due sono stati sposati dal 1989 al 1995. Dopo la fine della storia d’amore con Skott Snider, Katherine Kelly Lang convola in seconde nozze con Alex D’Andrea. Il loro amore è stato coronato dalla nascita di una figlia, Zoe Katrina, nata nel 1997. Zoe Katrina è la figlia che Katherine Kelly Lang ha avuto dal suo secondo marito, Alex D’Andrea. Riguardo la figlia dell’attrice sappiamo che è diplomata alla scuola d’arte e che suona il pianoforte. Oltre a ciò, negli Stati Uniti la giovane ha ottenuto un grande successo con il singolo ‘I can’it make you love me’.

Malattia Enrica Bonaccorti: prosopagnosia. Cos'è?/ Cause e sintomi: disturbo che...

Katherine Kelly Lang e sua figlia Zoe hanno un bellissimo rapporto, così come quello che l’attrice ha con gli altri due figli. Riguardo Zoe, Katherine Kelly Lang ha dichiarato: “Vederla cantare è una delle emozioni più grandi della mia vita, nonostante il mio lavoro abbia ritmi frenetici e aspetti molto complicati sono riuscita ad avere un rapporto fantastico con i miei ragazzi, vederli crescere è stato fantastico. Zoe è forse la figlia che mi somiglia di più: è dolce, femminile, molto sensibile”.

Angela Rende, moglie Amaurys Pérez/ "Non sono forte, lei mi guida totalmente..."

Katherine Kelly Lang e l’annuncio inaspettato: “Sono diventata nonna e…”

Nel 2018 Katherine Kelly Lang è diventata nonna. Sua figlia Zoe ha infatti dato alla luce la sua primogenita che ha chiamato Zuma. Nel 2020 è arrivato invece Reign. E’ stata la stessa attrice ad annunciarlo in un’intervista al Settimanale Oggi: “Sono felicissima anche se il virus ha reso la gravidanza di mia figlia Zoe un po’ avventurosa. Posso dire una cosa sconveniente? In questa quarantena, mi mancano più Zuma e Reign, che ho visto solo in foto, dei miei figli”. Per quanto riguarda la vita privata della figlia di Brooke di Beautiful, sappiamo che da anni ha una relazione con il suo fidanzato Tyler. Non abbiamo troppe informazioni su di loro in quanto la ragazza vuole vivere la sua sfera più personale lontano dai riflettori, ma sappiamo che è mamma di due figlie.

Enrica Bonaccorti, la brutta caduta e la lontananza dal mondo della tv/ "Mai avuto dei veri amici"

La madre Kelly pubblica spesso le foto dei suoi nipoti sul suo account Instagram, mostrandosi una nonna orgogliosa. La prima figlia di Zoe è nata a maggio 2018 e si chiama Zuma. Allo stesso modo, La seconda figlia è nata nel 2020 e l’hanno chiamata Reign.Gli altri due figli di Katherine Kelly Lang hanno fatto parte del cast di Beautiful: Jeremy ha interpretato Rick Forrester dal 1990 al 1995 e Julian il personaggio di Bridget Forrester nel 1993.











© RIPRODUZIONE RISERVATA