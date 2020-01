Jerome Boateng al Milan?/ Calciomercato, il Bayern Monaco chiede 15 milioni

Simon Kjaer ma non solo: il Milan pensa anche a Jerome Boateng per la difesa. Reduce dalla vittoria esterna per 0-2 contro il Cagliari di Rolando Maran, la formazione rossonera vuole essere protagonista di questa sessione di mercato di gennaio ed è pronta a regalare un altro rinforzo per il pacchetto arretrato al tecnico Stefano Pioli: secondo quanto riporta Sky Sport Germania, la dirigenza meneghina sta valutando profili d’esperienza e di qualità, e per questo motivo è finito nei radar milanisti il 32enne Jerome Boateng, in uscita dal Bayern Monaco.

Seguito in estate dalla Juventus, Jerome Boateng ha raccolto 13 presenze tra Bundesliga e Champions League con la maglia del Bayern Monaco, ma la sua esperienza nel top club di Bundes sarebbe ai titoli di coda. La dirigenza bavarese vuole puntare su profili più giovani, Sule su tutti, e il calciatore non rifiuterebbe un’avventura in un nuovo campionato. Sky Sport Germania evidenzia che il Bayern chiede 15 milioni di euro per il cartellino dell’ex Manchester City, che potrebbe chiedere informazioni su Milano a suo fratello Kevin-Prince Boateng, che con la casacca rossonera ha vinto titoli su titoli da protagonista…

