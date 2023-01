Jessica Alves incidente hot/ “Sono tornata dal chirurgo a causa di un amante focoso”

Jessica Alves torna dal chirurgo per un problema “intimo”: ecco cosa è successo

Jessica Alves era conosciuta come il “Ken umano”, per l’uso sfrenato della chirurgia che gli dava le fattezze della nota bambola. Successivamente, dopo un’analisi interiore, ha deciso di cambiare identità, trasformandosi in donna e diventando una “Barbie umana“.

Jessica Alves ha svelato in un’intervista a Le Iene di aver avuto un incidente hot in seguito al quale è dovuta tornare in sala operatoria: “Sono tornata dal dottore tailandese e ho fatto un ritocchino nelle zone mie. Le persone pensano che la chirurgia intima sia una cosa semplice, tagli e via. Però non è così che funziona. Diciamo che dopo l’operazione la mia vagi*a non era profonda abbastanza e poi sono stata con un bel ragazzo italiano. Lui era molto fortunato, come Siffredi“. La colpa sarebbe, dunque, di un amante particolarmente dotato e focoso che le ha provocato dei danni nelle zone “intime”.

Jessica Alves: “Gli uomini mi voglio in camera, ma non in strada mano per la mano”

Jessica Alves, ai microfoni de Le Iene, ha ammesso di aver avuto molti uomini da quando ha subito la trasformazione in donna: “Quando ci divertivamo io e questo ragazzo sentivo dolore. Quindi per questo sono tornata in Tailandia per ritoccare. Adesso sono libera di fare tutto con tutti. Sì è già successo tutto. Dopo la chirurgia ho voluto fare esperienze con tutti i tipo possibili. La migliore esperienza? Un altro ragazzo italiano, lui era del sud Italia, siciliano. Ho avuto sei orga*mi con lui”.

La Barbie umana confessa di non riuscire a trovare il principe azzurro: “Tutti mi vogliono in camera, ma non per strada mano nella mano. Io vorrei vivere l’amore alla luce del sole e non al buio. Vorrei anche diventare madre in futuro. Mi piacerebbe avere un fidanzato e una famiglia tutta mia“.











