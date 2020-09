Jessica Antonini e Nicola Vivarelli, lite a Uomini e Donne/ “Sei ridicolo, Gemma…”

Lite a Uomini e Donne tra la tronista Jessica Antonini e Nicola Vivarelli. Di fronte alle battute di Tina Cipollari nei confronti della dama di Torino, il 26enne corteggiatore non trattiene il sorriso e Jessica, infastidito dal suo atteggiamento, lo attacca in puntata difendendo Gemma Galgani. “Io non sono un’amante di Gemma, però, è bruttissimo vedere Nicola fare lo splendido contro Gemma. Però sei venuto per lei, bravo. E’ facile fare così”, afferma la tronista. A risponderle è Tina Cipollari: “Lui è stato accusato di non averla cercata tutta l’estate mentre lei era impossibilitata perchè si è fatta il lifting”, replica la bionda opinionista difendendo Nicola. Jessica, però, non si accontenta della risposta di Tina e affonda il colpo.

JESSICA ANTONINI DIFENDE GEMMA GALGANI: SCONTRO CON NICOLA VIVARELLI A UOMINI E DONNE

Jessica Antonini non tollera l’atteggiamento di Nicola Vivarelli nei confronti di Gemma Galgani. “Trovo ridicolo che un ragazzo della tua età sia venuto a corteggiare una donna dell’età di Gemma”, afferma duramente la tronista di Uomini e Donne. “Lei che l’ha accettato non è ridicolo?”, chiede Tina Cipollari. “No, è ridicola anche lei“, risponde Jessica. “Cos’è ridicolo? Fammi capire”, chiede a sua volta il 26enne. “E’ ridicolo che un ragazzo della tua età sia venuto a corteggiare una donna che potrebbe essere tua nonna perchè mia nonna ha cinque anni più di Gemma2, risponde Jessica. “Allora i 70enni che stanno con le ventenni non sono scandalosi?“, si difende Nicola. “Durante la puntata Nicola, interessati anche a quello che succede e non guardare sempre di qua sghignazzando”, commenta infine Gemma.



