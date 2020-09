Jessica Antonini, Uomini e Donne/ Colpo di fulmine con Davide, il sosia di Can Yaman?

Il feeling tra Jessica Antonini e Davide Lorusso, il corteggiatore che, secondo Tina Cipollari, nel look ricorda molto l’attore turco Can Yaman, è stato immediato. Durante la prima esterna, Jessica e Davide si sono conosciuti affrontando anche argomenti delicati. L’imbarazzo tra i due non è mancato e il corteggiatore ha ammesso di essere stato molto colpito dalla tronista bruna che, a sua volta, non ha nascosto l’interesse nei suoi confronti. Nella scorsa puntata di Uomini e Donne, inoltre, Jessica ha svelato di sentire continuamente lo sguardo di Davide addosso e di essere compiaciuta da tale atteggiamento. Per la tronista, infatti, il corteggiatore continua a guardarla per dimostrarle il suo interesse. Il feeling tra i due, dunque, continuerà?

JESSICA E DAVIDE, NUOVA ESTERNA A UOMINI E DONNE

Davide Lorusso, il corteggiatore di Jessica Antonini che ha già conquistato il pubblico di Uomini e Donne, ha ammesso di provare un sentimento di gelosia nei suoi confronti quando la vede ballare con altri corteggiatori. Il Can Yaman di Uomini e Donne, inoltre, ha dichiarato che, in un altro contesto, l’avrebbe già portata via. Dichiarazioni importanti che fanno piacere alla tronista 29enne che spera davvero di trovare il grande amore della sua vita. In attesa di scoprire se Davide sia davvero la persona giusta, Jessica continua ad uscire in esterna con lui e, stando alle anticipazioni del Vicolo delle News, sembra che la conoscenza stia procedendo a gonfie vele. Tra Jessica e Davide, dunque, scoppierà l’amore?



