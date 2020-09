Jessica Antonini, la scelta oggi a Uomini e Donne?/ Il gesto di Davide…

Jessica Antonini si è tuffata a capofitto nella sua avventura di tronista e, a Uomini e Donne, si è messa totalmente in gioco non trattenendo nessuna emozione. Schietta e sincera, ha portato subito in esterna Davide Lorusso, il corteggiatore che ha prima attirato le sue attenzioni con il proprio aspetto fisico e, successivamente, ha intrigato la tronista anche caratterialmente. Accanto a Davide, la tronista bruna dagli occhi di ghiaccio si è sentita immediatamente a proprio agio anche se, l’imbarazzo nel restare sola con lui, non è mancato. Un imbarazzo che ha fatto capire a Jessica di sssere realmente interessata al corteggiatore con cui ha anche discusso in studio a causa di Sophie Codegoni con cui Davide sarebbe uscito in esterna per pura curiosit. Nonostante le piccole incomprensioni, i due si sono immediatamente ritrovati. Jessica e Davide torneranno così al centro dello studio nella nuova puntata di Uomini e Donne?

JESSICA ANTONINI E QUEL GESTO DI DAVIDE LORUSSO PRIMA DELLA SCELTA A UOMINI E DONNE

Jessica Antonini e Davide Lorusso al centro dello studio di Uomini e Donne nella nuova puntata? Belli, molto presi l’una dall’altro, imbarazzati e travolti da un sentimento nato all’improvviso e che nessuno dei due si aspettava, la tronista e il corteggiatore sono pronti a regalare le ultime emozioni prima della scelta finale. Dalle anticipazioni sappiamo che Jessica e Davide hanno già lasciato il programma di Maria De Filippi insieme. Nonostante un percorso molto breve, la tronista e il corteggiatore hanno deciso di abbandonare la trasmissione vivendosi senza telecamere. L’esterna in onda oggi, dunque, sarà l’ultima prima del momento fatidico?



