Jessica Antonini, oggi la scelta a Uomini e Donne?/ Davide “Catturato dal suo lato..”

La scelta di Jessica Antonini va in onda oggi, venerdì 25 settembre, nell’ultima puntata della settimana di Uomini e Donne? Il percorso della tronista bruna dagli occhi azzurri sul trono del programma di Maria De Filippi è giunto quasi alla fine. Come hanno svelato le talpe del Vicolo delle News nelle anticipazioni delle registrazioni, Jessica ha sorpreso tutti scegliendo Davide Lorusso dopo poche settimane dal primo incontro. La storia tra i due continuerà? Per scoprirlo sarà necessario aspettare la messa in onda della puntata della scelta che, probabilmente, non sarò quella in onda oggi. Prima della fatidica scelta, infatti, Jessica e Davide, come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News, hanno fatto un’altra esterna in cui si sono avvicinati ancora di più. Nella puntata in onda oggi, dunque, Jessica e Davide regaleranno nuove emozioni al pubblico?

JESSICA ANTONINI E LA SCELTA DI DAVIDE LORUSSO, LUI SI SBILANCIA

Prima della scelta di Uomini e Donne, Davide Lorusso ha rilasciato un’intervista al magazine ufficiale del dating show di canale 5 parlando del suo rapporto con la tronista Jessica Antonini. «La sua storia è molto intensa e profonda. Dalla prima esterna sono rimasto catturato dal fatto che, pur essendosi mostrata molto forte e a tratti con un carattere aggressivo, con me tira fuori il suo lato più dolce, femminile e sensibile. E questo mi piace tantissimo», ha raccontato Davide ribadendo di essere molto interessato a Jessica e di essere stato colpito da lei immediatamente. Il corteggiatore, infatti, ha spiegato di non essere spaventato dal percorso di vita di Jessica e dal suo essere madre. «È sicuramente una situazione nuova, ma non mi spaventa né mi preoccupa. Nel momento in cui arriverò a innamorarmi di Jessica, sarà una naturale conseguenza amare suo figlio perché è parte di lei. Jessica mi ha fatto capire e traspare che non ha bisogno di un’altra persona che pensi a suo figlio, perché lei sa benissimo badare a se stessa e a lui. Vuole un complice e un compagno, quindi non sono assolutamente preoccupato, anzi la vedo come una cosa positiva anche per me», ha concluso.



