Jessica Antonini, quando la scelta a Uomini e Donne?/ Il regalo di Davide Lorusso

Il giorno della scelta di Jessica Antonini è arrivato? Le anticipazioni di Uomini e Donne non svelano niente, ma nella puntata odierna del dating show di canale 5, la tronista dovrebbe tornare protagonista al centro dello studio insieme a Davide Lorusso. Con il corteggiatore è nato un feeling speciale sin dalla prima esterna e che non è passato inosservato a nessuno. Sia Jessica che Davide non hanno mai nascosto di provare una forte attrazione l’una per l’altro al punto che, come sappiamo, i due hanno già lasciato il programma. Il momento della messa in onda della scelta, però, non sarebbe ancora arrivato. Prima di quel momento, infatti, mancherebbe un tassello importante ossia un’esterna intima e romantica nel corso della quale Davide avrebbe fatto un regalo importante alla Antonini.

JESSICA ANTONINI E DAVIDE LORUSSO: ULTIMA ESTERNA PRIMA DELLA SCELTA?

Nella nuova puntata di Uomini e Donne dovrebbe andare in onda l’ultima esterna di Jessica Antonini e Davide Lorusso prima della scelta. Per dimostrare, ancora una volta, di essere davvero interessato a lei e di essere pronto a vivere la loro conoscenza anche senza telecamere, come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News, Davide sorprenderà Jessica facendole un regalo indelebile ovvero un tatuaggio. Un regalo importante soprattutto per Jessica che è una tatuatrice professionista. Jessica ha scelto di farsi tatuare sul polso una rana, un animale a cui è molto legata. Come reagirà Simone che, a sua volta, le aveva fatto un regalo ispirandosi proprio alla sua passione per le rane? Lo scopriremo nel corso delle ultime puntate con Jessica protagonista.



