Jessica Antonini sfila a Ciao Darwin 2023/ L’ex tronista di Uomini e Donne fa impazzire il web: “Superba”

Jessica Antonini, ex tronista di Uomini e Donne, sfila a Ciao Darwin 2023 per la squadra dell’occulto

La quarta puntata di Ciao Darwin 2023, che vede la sfida tra scienza e occulto, ha regalato al pubblico di Canale 5 l’amato momento della sfilata. Tra le varie bellezze che si sono esibite in passarella, una in particolare ha attirato l’attenzione del pubblico, che ha ritrovato in lei un volto conosciuto. Si tratta di Jessica Antonini, ex tronista di Uomini e Donne e protagonista in quell’occasione di un percorso alquanto tortuoso.

Sono passati ormai un po’ di anni da quell’esperienza televisiva, ma Jessica Antonini è ancora ricordata da molti, anche per la sua grande bellezza, messa in mostra proprio sulla passerella di Ciao Darwin. Antonini ha sfilato per la squadra dell’Occulto e per la parte dedicata ai look da sera. Si è mostrata in un succinto e totalmente trasparente abito nero, che ne ha messo in mostra forme e tatuaggi. Look che ha fatto impazzire il web, tanto che qualcuno l’ha definita: “Superba”.

Jessica Antonini, come finì il suo percorso a Uomini e Donne

Originaria di Rieti, Jessica Antonini è stata tronista a Uomini e Donne un po’ di anni fa, ma lasciò in poco tempo il programma perché convinta di aver trovato in Davide Lorusso l’amore vero. Le cose invece sono finite male e poco tempo dopo: “Del mio percorso cambierei tutto, – ha dichiarato lei in un’intervista di qualche tempo fa a Today – perchè la persona che ho scelto mi ha presa in giro. Rimarrei sul trono e darei spazio ad altre persone.”

E in merito all’esperienza a Uomini e Donne: “Se mi ha cambiato la vita? Più che la mia vita sono cambiate le persone, l’approccio nei mei confronti. Tutti pensano che chi partecipa ad un programma del genere sia una star ma io sono una mamma, sono umile. Sul social, piuttosto che fare l’influencer cerco di usare bene questo strumento, parlo di temi sociali come la violenza sulle donne e creo un confronto con i miei followers.”

