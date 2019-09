Jessica Battistello, cagnolina Kira scappa di casa/”Pensavo di morire, è la mia vita”

Un pomeriggio da dimenticare per Jessica Battistello di Temptation Island 2019 che su Instagram ha fatto preoccupare i fan con una Instagram Stories che lasciava presagire qualcosa di terribile. Su uno sfondo nero, la ex concorrente del reality show dei sentimenti di Canale 5 scrive: “voglio ringraziare con tutto il mio cuore la polizia locale di Piove di Sacco, tutte le persone che oggi mi hanno aiutata, mio cugino che mi ha avvisata e soprattutto le commesse e le persone che erano al Prix di Piove di Sacco appena mi tranquillizzo vi racconto cosa è successo. Intanto grazie a tutti voi davvero…”. Cosa è successo? Poco dopo è la stessa Jessica a condividere la sua esperienza con una serie di Instagram Stories rassicurando così i tantissimi fan. “Ragazzi, vi racconto una bella storiella…guardate rido perchè non mi rimane altro da fare, pensavo di morire oggi, ma per fortuna è andato tutto bene…”

Jessica Battistello: “la polizia davanti la mia casa”

Il racconto di Jessica Battistello prosegue arrivando al momento clou: “vado dal parrucchiere, cosa faccio la Kira la lascio a casa o la porto con me? Decido di lasciarla a casa un’oretta, esco, chiudo la porta vado a fare i capelli. Mentre sto finendo di fare i capelli mi chiama mio cugino dicendomi che c’è la polizia davanti la casa mia”. Una chiamata che preoccupa non poco la concorrente di Temptation Island 2019 che chiede al cugino di poter parlare al telefono direttamente con la polizia: “mi dicono che hanno avvistato un husky con la zampetta rotta, non si fa avvicinare e continua a scappare”. Le parole dei poliziotti la fanno cadere nel panico totale al punto che Jessica decide di mollare il parrucchiere per tornare a casa a cercare la sua cagnolina. “Panico totale, non ho nemmeno finito di fare la piega, sono partita e tornata a casa. Salgo e la porta dell’appartamento spalancata, la chiudo, sono scesa giù e cominciato a correre come una pazza nel parco” – racconta la ragazza che sottolinea – “un’ansia mai avuto in vita mia”.

Jessica Battistello: “Kira è la mia vita”

Durante la corsa nel parco però Jessica Battistello viene interrotta da una chiamata. La sua Kira è stata ritrovata. A raccontarlo con la voce rotta dell’emozione è la stessa Jessica: “dieci giorni fa le ho fatto fare il ciondolino con il suo nome e il numero di telefono con il mio numero e quello di Andrea Filomena. Poco dopo mi chiamano le ragazze del Prix, che ce l’avevano loro e stava bene. Entro e sta scema mi viene incontro tutta scodinzolando, mi ha rimpiatto di baci, sono crollato e ho pianto come una disperata…”. La ex concorrente di Temptation Island 2019 ci tiene a ringraziare tutte le persone che l’hanno aiutata: “grazie veramente a tutti, io mi sento proprio una scema a piangere, ho scaricato tanto prima, ma la Kira è la mia vita, ringrazio tutti voi che mi hanno aiutata, i clienti che l’hanno coccolata. Grazie a tutti, alla polizia…grazie grazie…”. Sul finale però con una ultima Instagram Storie rivela come Kira è riuscita a scappare di casa: “e in tutto questo come è scappata? Praticamente quando sono arrivata a casa, le ragazze del centro estetico di fronte mi hanno detto che l’hanno sentita ululare, sta scema si è aperta la maniglia da sola, se le è schiacciata ed è scappata da sola”.



