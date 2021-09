Jessica, Clarissa e Lulù Hailè Selassiè principesse d’Etopia/ Confronto con Delia Duran moglie di Alex Belli?

Jessica, Clarissa e Lulù Selassié: le sorelle Hailè Selassiè a caccia di “boni” hanno trovato in Alex Belli la loro preda?

Le principesse Jessica, Clarissa e Lulù Hailè Selassiè sono entrare nella Casa del Grande Fratello Vip come un ciclone. Fin dal primo istante si sono distinte per la loro esuberanza e per la ventata di novità e allegria. Nella clip di presentazione sono state molto chiare la loro missione nella Casa più spiata d’Italia è trovare dei “boni”, puntando subito gli occhi su Alex Belli. Purtroppo sono finite in nomination: Clarissa è convinta che siano finite al televoto a causa dei pregiudizi che le riguardano.

Manuel Bortuzzo/ Il racconto della sua disabilità e dell'incidente: lezioni di vita al Grande Fratello Vip

Alex Belli la pensa diversamente, questa è un buona occasione per loro per dimostrare quello che realmente sono. Signorini ha annullato le nomination mandando le tre sorelle nella Stiva, ma all’interno della Casa si stanno formando i primi gruppi. Anche il pubblico non le apprezza molto, la stessa Manila ha consigliato a Clarissa di vivere tranquillamente l’esperienza dentro la Casa e farsi conoscere per quello che realmente sono: “Dovete fare attenzione perché non tutti sono disposti ad andare oltre alle ciglia finte e al trucco pesante”, ha concluso la ex Miss Italia.

Alex Belli balla con Manuel Bortuzzo al Grande Fratello Vip/ Video, lo prende sulle spalle: fan commossi

Le sorelle Hailè Selassiè: confronto con la moglie di Alex Belli?

Nella prossima puntata del GF Vip potremmo vedere le tre sorelle Selassié alle prese con la moglie di Alex Belli. Delia Duran non ha apprezzato il comportamento delle Princess nei riguardi del marito soprattutto quando nella Stiva gli hanno chiesto di togliersi la camicia per mostrare gli addominali. La signora Belli ha tuonato sui social scrivendo che se la trasmissione non cambierà direzione andrà nella Casa a riprendersi il marito.

Nei giorni scorsi Clarissa ha avuto un momento di confidenza con Katia Ricciarelli e Solei Sorge. La principessa ha mostrato il tatuaggio sul braccio che le ricorda molto la madre che tanto ammira: “Io dico spesso che mia madre è come una santa perché anche in amicizia ha sempre trovato persone che avevano difficoltà e mia madre le sapeva curare internamente”. Poi ha parlato di una brutta esperienza vissuta con il suo ultimo ragazzo e del fatto che una sua amica l’abbia aiutata ad interrompere questa relazione che la faceva stare male

Alessandro Rossi, fidanzato Francesca Cipriani/ "Soleil Sorge? Mai incontrata, ma..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA