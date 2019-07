JESSICA È ANDATA A LETTO CON ALESSANDRO?/ Il video del tradimento sconvolge Andrea!

Jessica “andiamo a letto?”: proposta choc al tentatore Alessandro di Temptation Island 2109

Jessica Battistello sempre più vicina al tentatore Alessandro di Temptation Island 2019. Non promette nulla di buono la terza puntata del reality show dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5 per la coppia Jessica e Andrea che si riuniranno per un falò di confronto richiesto immediatamente dal fidanzato. A scatenare l’ira di Andrea è stato un filmato, in parte spoilerato dalla produzione del programma, che vede Jessica in compagnia del single Alessandro. I due sono sempre più complici e intimi; si lasciano andare a confessioni e abbracci fino con il single che dice: “Perchè questa cosa?” e Jessica che replica: “perché ti stai innamorando”. Ma non finisce qui, visto che quello che si dicono dopo è davvero troppo anche per il fidanzato Andrea.

Andrea come reagirà al video del tradimento di Jessica con Alessandro?

Jessica Battistello sembra aver perso davvero la testa per il bel tentatore Alessandro. Sin dalla prima puntata la fidanzata di Andrea si è avvicinata all’ex corteggiatore di Uomini e Donne lasciandosi andare a delle dichiarazioni davvero forti, ma quello che accadrà nella terza puntata di Temptation Island 2019 lascia presagire un finale inaspettato per la coppia Jessica e Andrea. Dopo l’ennesima esterna Alessandro chiede a Jessica “andiamo a letto” e lei senza tanti giri di parole risponde “si”. Intanto nel pinnetu Andrea assiste basito alla scena arrivando però ad una conclusione: la richiesta di un secondo falò di confronto. “Basta Filippo. Per me non esiste il rifiuto. Stasera lei deve venire qua, punto” commenta Andrea il filmato. A questo punto Jessica dovrà per forza di cose presentarsi al falò. Cosa succederà tra i due?

© RIPRODUZIONE RISERVATA