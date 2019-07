Jessica e Andrea/ Si lasceranno nella terza puntata? (Temptation Island)

Jessica Battistello e Andrea Maddalena si lasceranno nella terza puntata di Temptation Island 2019?

Questa sera il reality sui sentimenti tornerà e a quel punto scopriremo i nuovi risvolti della loro storia d’amore in attesa di scoprire quello che succederà nei due annunciati falò di confronto, uno sarà proprio destinato a loro? Al momento non ci sono ancora molti indizi a riguardo ma sembra proprio che per Andrea sia arrivato il momento di chiudere quando lei andrà ancora oltre con il single Alessandro, ma se così non fosse? La risposta arriverà solo stasera quando il programma tornerà in onda dopo quello che è successo nella seconda puntata. Jessica è lanciatissima verso il single Alessandro tanto che proprio la scorsa volta, è arrivata a chiederle se aveva davvero voglia di baciarlo o meno. Naturalmente il single non si è tirato indietro tanto che in settimana è scoppiata la polemica legata proprio al fatto che i tentatori sono pagati proprio per fare questo, i fidanzati e le fidanzate lo capiranno prima o poi?

ANDREA SI VENDICHERA’ DI JESSICA?

La risposta è forse ma non adesso. Jessica e Andrea questa sera daranno ancora spettacolo e il video anticipazioni rivela che la bella fidanzata, dopo aver detto no alla nozze con il suo fidanzato, è venuta a Temptation Island buttandosi a capofitto nella sua relazione con Alessandro e lo stesso farà questa sera. Proprio dopo il nuovo falò in scena questa sera, Andrea chiederà a Filippo Bisciglia di vedere la fidanzata e questa volta lei non potrà tirarsi indietro perché o uscirà dal villaggio insieme a lui o la loro relazione finirà proprio questa sera, in questo programma. Sin dalla prima puntata Andrea ha notato l’avvicinamento di Jessica e ha chiesto subito il falò di confronto ricevendo un sonoro no della fidanzata che ha deciso di mettersi ancora alla prova aspettando che lui facesse lo stesso ma senza ottenere molto. Questa sera le cose andranno diversamente? Clicca qui per vedere il promo della terza puntata.

LA CENSURA NEI VIDEO VISTI DA ANDREA?

Nella puntata di Temptation Island 2019 andata in onda la settimana scorsa, Filippo Bisciglia ha raggiunto Andrea nel villaggio dei fidanzati proprio per comunicargli che c’è stata una censura nei video che lo riguardano e che, soprattutto, una delle cose che avrebbe dovuto vedere non è andata in scena. Per una settimana i fan sono rimasti con il fiato sospeso per poi scoprire che le parole del conduttore si riferivano proprio ad un video in cui la fidanzata era pericolosamente vicina ad Alessandro e, dopo le prime crisi post falò, si è dimenticata nuovamente di Andrea Maddalena. Questo non ha fatto altro che far rimanere male il bel fidanzato che ha continuato ad incassare convinto che lei si fermasse ad un certo punto tornando da lui ma così non è stato.



© RIPRODUZIONE RISERVATA