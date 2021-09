Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailè Selassiè/ Chi sono le Principesse etiopi al Grande Fratello Vip 2021

Jessica, Clarissa e Lucrezia Hailé Selassié concorrenti al Grande Fratello Vip 2021

Al Grande Fratello Vip di quest’anno ci saranno anche Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié. Le tre sorelle sono principesse etiopi: pronipoti di Hailè Selassiè, ultimo imperatore d’Etiopia fino al 1974. Mentre Clarissa e Lucrezia sono sconosciute al mondo dello spettacolo, la sorella Jessica ha già partecipato ad un programma tv: nel 2017 è stata una dei protagonisti della seconda stagione del format “Riccanza” (stessa edizione di Tommaso Zorzi, di cui è diventata subito amica), mandata in onda su MTV. L

e tre sorelle vivono a Roma: nonostante abbiano da anni abbandonato il loro paese di origine, ci tengono a essere chiamate “principesse” in quanto, come esplicitano e sottolineano sempre anche sui social, “il titolo rimane e si tramanda“. Le tre sorella varcheranno la soglia la porta rossa della casa del Grande Fratello Vip come un unico concorrente. Ma non è da escludere che le cose possano cambiare a programma iniziato: anche Maria Teresa Rita e Guenda Goria lo scorso anno entrarono come un unico concorrente e, dopo poche settimane, vennero divise.

Le principesse etiopi rinunciano al lusso per il Grande Fratello Vip 2021

Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié sono abituate al lusso e alle comodità, cui sembrano non rinunciare per nulla al mondo: nella casa del Grande Fratello Vip 6, però, dovranno cavarsela senza maggiordomo, make up artist o parrucchiere e questo costituirà una grande sfida per loro. Anche se Jessica ha detto di sapere cucinare e stirare. Sicuramente daranno modo di parlare di loro in quanto sembrano avere personalità eccentriche e prorompenti. Le tre sorelle, inoltre, sono tutte single e si dichiarano assolutamente aperte all’amore e a fare scintille con gli altri concorrenti. Hanno tutte e tre già un numero elevato di followers su Instagram che di certo aumenterà nel momento stesso in cui metteranno piede nella casa più spiata d’Italia.

