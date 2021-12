Jessica massaggia Alessandro al Gf Vip/ Lulù sbotta:”Perdi tempo con uno che non ti vuole”

Botta e risposta a toni duri tra le sorelle Selassié nella casa del Grande Fratello Vip. La Princess Jessica sembrerebbe essersi presa una cotta per Alessandro Basciano, tanto che in più occasioni si è avvicinata a lui: l’ultima a poche ore dalla diretta di lunedì 27 dicembre, quando è andata a massaggiarlo. Lulù, mentre si preparava, l’ha più volte chiamata a sé, ma l’altra tardava ad arrivare, al punto che si è spazientita. “Perdi tempo con uno che neanche ti vuole!”, le ha sottolineato senza mezzi termini.

In molti nella casa più spiata d’Italia infatti ritengono che Alessandro Basciano non nutra alcun interesse nei confronti di Jessica Selassié, sebbene nei primi giorni di convivenza le avesse fatto dei complimenti. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne piuttosto nelle scorse ore si è parecchio avvicinato a Sophie Codegoni, causando anche qualche attrito tra le due, che sono molto amiche. La modella aveva promesso alla Princess che non l’avrebbe tradita, ma non sembra essere stata fedele.

Jessica massaggia Alessandro al Gf Vip: è innamorata di lui?

Jessica Selassié sembra essersi proprio innamorata di Alessandro Basciano, ma in pochi credono che questa storia finirà bene. Da tempo la Princess auspica che nella casa del Grande Fratello Vip entri l’uomo giusto per lei: finora, tuttavia, è rimasta delusa. La svolta sembrava essere arrivata con l’entrata in scena dell’ex volto di Temptation Island, il quale però non le sta dedicando le attenzioni che voleva.

È così che adesso la povera Jessica Selassié si ritrova senza un uomo capace di renderla felice ed anche senza una vera amica con cui confidarsi, in quanto il rapporto con Sophie Codegoni si sta sempre più incrinando. Inoltre, adesso, anche la sorella Lulù Selassié la bacchetta per il suo comportamento nei confronti di Alessandro Basciano, in quanto ritiene che lo stia corteggiando eccessivamente.

