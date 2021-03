Jessica Mazzoli tuona su Morgan: “Grazie per non esserci stato”/ “Sono felice…”

Jessica Mazzoli, nel giorno della Festa del papà, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato una lunga e durissima lettera indirizzata a Morgan, il padre di sua figlia Lara. La cantante, nella lettera, scrive interpretando i sentimenti della sua bambina. La lettera è stata resa pubblica e, sul social network, la Mazzoli ha anche taggato Marco Castoldi.Negli ultimi anni, tra la Mazzoli e Morgan ci sono stati diversi problemi e, nel giorno dedicato ai papà, Jessica ha deciso di rendere pubblici quelli che dovrebbero essere i sentimenti di sua figlia.

“Grazie per non esserci stato quando sono nata. Grazie per non esserci stato quando ho mosso i primi passi. Grazie per non esserci stato quando ho pronunciato la prima parola. Grazie per non esserci stato quando non stavo bene, grazie per non esserci stato a nessun compleanno, grazie per non esserci stato a Natale. Grazie per quando i miei compagni di scuola fanno la letterina per la festa del….parola che io non ho mai avuto l’occasione di pronunciare. Io la faccio imbarazzata e la porto a mio nonno, sempre e comunque presente. Comunque ti dico grazie perché nonostante esisto, vivo. Mi muovo e sono felice”.

Il rapporto tra Jessica Mazzoli e Morgan

Jessica Mazzoli e Morgan si sono conosciuti nel 2010. All’epoca, lei era una concorrente di X Factor e lui giudice del talent show di Sky. Tra loro nacque l’amore e a dicembre del 2012 nacque Lara, la prima figlia di Jessica e secondogenita di Marco Castoldi che era già papà di Anna Lou, nata dal suo amore con Asia Argento. Con il tempo, l’amore è finito e i rapporti tra i due sono diventati sempre più tesi. A novembre del 2020, in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv, la Mazzoli annunciò l’intenzione di chiedere l‘affidamento esclusivo della figlia Lara. “Chiederò l’affidamento di Lara. E’ una situazione insostenibile: serve la firma di Morgan per qualsiasi cosa riguardi la bimba e io voglio uscire da questo meccanismo umiliante. Non voglio sentirlo più. Deve solo versare a mia figlia quanto dovuto”, ha dichiarato a Nuovo Tv.

