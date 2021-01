Jessica Mazzoli, video Mille modi/ “Ho sofferto tanto per amore ma sono ancora viva”

Jessica Mazzoli torna protagonista con il brano “Mille Modi” riabbracciando il suo primo amore, la musica. La ragazza è un’artista a tutto tondo, completa e in grado di stupire sempre il suo pubblico. Stavolta lo fa con un brano bomba che ti travolge e ti lascia senza parole. Questo perché “Mille Modi” affronta diversi argomenti delicati, di fatto il manifesto di una donna e madre oggi libera dalle catene invisibili che crea la dipendenza all’amore a molti di noi. Si riscoprirà donna, più forte e maggiormente sicura di sé, senza la preoccupazione di vedersela con un mondo ancora troppo maschilista e che vede ancora la donna come il sesso debole.

“Io ho sofferto tanto per amore ma sono ancora viva! E come me ho visto tanti soffrire e riprendersi. È in qualche modo giusto fare quest’esperienza, in modo tale da trovare una propria dimensione, la consapevolezza di noi stessi è la sola arma che abbiamo!“, racconta Jessica Mazzoli.

Mille Modi, Jessica Mazzoli: le sue parole

Jessica Mazzoli ha parlato di “Mille Modi” raccontando le sue emozioni: “Il brano è nato un anno fa per sdrammatizzare e minimizzare in maniera ironica la sofferenza e la dipendenza emotiva all’interno di una coppia. Ho voluto usare un modo di comunicare valido per dire che esistono mille modi per morire e che a volte purtroppo anche l’amore può essere uno di questi”. Jessica Mazzoli si apre poi sottolineando di aver sofferto molto per l’amore in passato, ma dice anche di essere ancora pronta a lottare per riprendersi tutto quello che nel tempo gli è stato tolto.

Il video è prodotto dal fratello maggiore Jimi. “Lui ha conseguito la laurea al DAMS in cinematografia perciò perché non approfittarne!? Ormai è da qualche mese che ha messo in piedi insieme a Mirco Decandia (regista e fondatore della GreengrassFilm) un collettivo di ragazzi che si occupano di realizzare set cinematografici a tutto tondo, con base ad Olbia, la mia città natale“, spiega Jessica Mazzoli.

Video “Mille modi” di Jessica Mazzoli





