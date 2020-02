Jessica Mazzoli vs Morgan/ “Quando un gesto affettuoso per tua figlia Lara?”

Nella bufera per la squalifica dal Festival di Sanremo 2020 dopo la rottura con Bugo, Morgan è finito anche nel mirino di Jessica Mazzoli. L’artista, attaccato sul web per il suo comportamento sull’Ariston, ieri ha condiviso su Facebook una bellissima lettera indirizzata alla figlia Anna Lou, nata dall’amore con Asia Argento. Dopo un periodo di pace, i rapporti tra Morgan e l’attrice sono tornati in cattive acque ma l’amore per la figlia non è mai mancato. E la lettera condivisa ieri sui social ha commosso tutti. Ma la Mazzoli non l’ha presa bene e su Instagram ha attaccato il leader dei Bluvertigo per l’assenza di rapporti con Lara: «Anche Lara dovrà aspettare la maturità per ricevere un gesto affettuoso da parte del padre?». Chiaro il riferimento ad Anna Lou, con Jessica Mazzoli che ha poi aggiunto: «Mi dispiace parecchio perché non sono certo io la causa della lontananza tra mia figlia e suo padre. Anzi».

JESSICA MAZZOLI VS MORGAN

Jessica Mazzoli ha spesso attaccato Morgan per i rapporti inesistenti con la figlia Lara ed ha colto l’occasione per ribadire il suo pensiero dopo la bellissima lettera del cantante indirizzata alla primogenita Anna Lou. «Oggi quella bambina è una donna, è ancora quell’angelo là e io ancora il suo papà, ma finalmente lei sa quello che fa e finalmente si possono parlare da pari, con l’amore che sanno e le parole che hanno. Io non vedevo l’ora che arrivasse questo momento, Anna, figlia mia», le parole di Morgan, che ha poi sottolineato in chiusura: «Io voglio costruire con te il legame che desidero e che so essere possibile. Sfruttiamo questa occasione che la vita ci ha dato, basta poco perché si attui, ci siamo quasi».





