Alcuni concorrenti stanno iniziando ad avvertire la stanchezza dei tre mesi di permanenza all’interno della Casa più spiata ed hanno manifestato l’intenzione di voler uscire. In piena crisi c’è Jessica Morlacchi. Amanda Lecciso, durante una chiacchierata notturna con Luca Calvani e Javier Martinez che alcuni concorrenti, come Jessica Morlacchi, vogliono abbandonare il Grande Fratello 2024: “C’è Jessica che è in forte crisi. Sì è in crisi e vorrebbe andarsene”

E non si tratta solo di indiscrezioni riportate dagli altri gieffini, anche la cantante stessa parlando con Zeudi Di Palma ha confessato di essere in crisi e di aver voglia di lasciare il reality di Canale5 a causa del malessere che sta vivendo in queste settimane: “Sto proprio fuori in questo periodo, sono arrivata. Metti i tre mesi e mezzo passati qui dentro, sono fusa, sono davvero arrivata al limite”. Jessica Morlacchi abbandona il Grande Fratello 2024? Per saperlo occorre seguire le prossime puntate tra cui quella di lunedì 30 dicembre 2024 in prima serata su Canale5.

Quali concorrenti vogliono abbandonare il Grande Fratello 2024? In crisi anche Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi

Jessica Morlacchi non è l’unica concorrente in crisi che vorrebbe abbandonare il reality di Canale5, questa volta è stato Luca Calvani a rivelare chi sarebbe gli altri: “A me ha detto che non è solo lei in questa situazione. Anche Mavi e Tommy sono in crisi come lei”. Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi sono una delle coppie del reality condotto da Alfonso Signorini ma la loro ‘storia d’amore’ è stata contraddistinta da alti e bassi, crisi e ritorni fino a quando la giovane non si è avvicinata ad Alfonso D’Apice e nei giorni scorsi è scattato anche il bacio. Insomma, Jessica Morlacchi, Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi sono i concorrenti che vogliono abbandonare il Grande Fratello 2024? L’attore è convinto che alla fine non uscirà nessuno si vedrà cosa accadrà nella prossima puntata. Al contrario c’è anche chi, nonostante sia anche lei in Casa da quattro mesi, non ha nessuna intenzione di andarsene: “A me invece mi devono proprio sbattere fuori, spalle al led e poi via. Altrimenti non me ne vado” ha ammesso sarcastica Amanda Lecciso.