Jessica Morlacchi/ “Attacchi di panico ma mi controllo, mi sono saltate tante date”

La giovane cantante romana Jessica Morlacchi, famosa prima con il gruppo Gazosa, e poi grazie a numerosi brani da solista, è stata intervistata stamane dal programma di Rai Uno, Storie Italiane. In collegamento dalla propria abitazione per via dell’epidemia da coronavirus, la Morlacchi ha raccontato del disagio psicologico che sta vivendo in questo periodo di auto-isolamento forzato. “Anche io ho passato delle notti in bianco – le parole della cantante classe 1987, che ha sofferto per molti anni di depressione – anche stanotte non ho dormito, devo ancora andare a letto in realtà. Siamo tutti un po’ scossi da questa situazione, non sappiamo bene cosa dobbiamo fare”. Jessica aveva in programma diverse date quest’estate, ma il tutto è ovviamente saltato causa coronavirus: “Avevo un sacco di serate da fare in Sardegna a luglio e agosto – le sue parole – e ovviamente è saltato tutto, quindi siamo fermi”.

JESSICA MORLACCHI: “ORA STO MOLTO AVANTI RISPETTO A 4/5 ANNI FA”

La Morlacchi sta subendo attacchi di panico in queste settimane, ma la situazione sembrerebbe essere comunque sotto controllo: “Sto molto avanti per quanto riguarda gli attacchi di panico rispetto a come stavo 4/5 anni fa, ero in una situazione drammatica, non uscivo di casa… ora so controllarmi, ho fatto un grande lavoro su me stessa, ma mi metto nei panni delle persone che non sanno bene cosa fare”. Jessica era stata ospite di recente anche ad un altro programma Rai, leggasi Italia Sì, in onda tutti i sabati pomeriggio sul primo canale, e in quell’occasione aveva svelato al conduttore, Marco Liorni, di aver conosciuto il suo attuale fidanzato attraverso un sito di incontri, probabilmente una delle app di dating più famose come ad esempio Tinder. Al momento, però, non è stata resa nota l’identità della dolce metà di Jessica: chissà che in un prossimo futuro non scopriremo qualcosa di più.



