Jessica Morlacchi svela lo strano messaggio ricevuto da Helena Prestes dopo l’uscita dal Grande Fratello

Il ripescaggio del Grande Fratello, avvenuto in diretta nella puntata del 20 gennaio 2025, è l’argomento del giorno, sia dentro la Casa che tra i fan del reality. Se c’è chi si è detto entusiasta per il ritorno in gioco di alcuni ex volti, c’è chi lo trova ingiusto. Intanto, in tugurio, è iniziata la nuova convivenza forzata degli ex inquilini, fatta di una nuova conoscenza e racconti inediti. Proprio Jessica Morlacchi, nelle ultime ore, si è resa protagonista di un racconto molto particolare che ha come protagonista Helena Prestes.

La cantante, che con la modella brasiliana ha avuto ben noti scontri (che hanno causato anche la loro uscita dalla Casa), ha rivelato che, una volta fuori, Helena le ha mandato un messaggio strano con tanto di foto in piena notte. Ne ha dunque svelato ai nuovi compagni d’avventura anche il contenuto.

Helena e il messaggio degli alberi inviato a Jessica

Jessica Morlacchi ha rivelato che Helena Prestes le ha inviato una foto di alcuni alberi, da lei poi definiti ‘dinosauri’. “Quando mi hai mandato la foto dell’albero… Mi sono detta: ‘Helena è pazza!’. Così, all’improvviso, alle 2 di notte ricevo questo messaggio con la foto di un pino con scritto sotto ‘Dinosauri’… Ma che le vuoi dire?” si è chiesta la cantante, lasciando perplessi anche i presenti. La stessa Helena è poi intervenuta nel discorso, spiegando che gli alberi, nella posizione in cui erano, le ricordavano dei dinosauri. “Erano così alti, mi sembravano dinosauri, non ti sembra?” Alla fine, Jessica ha concordato, dichiarando che gli alberi a cui fa riferimento la modella sono i pini del lungo Tevere di Roma. “Solo lei!” ha concluso ironicamente Jessica.

