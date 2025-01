Ilaria Clemente, Eleonora Cecere e Yulia Bruschi: niente ripescaggio al Grande Fratello

La nuova puntata del Grande Fratello si apre con un vero e proprio colpo di scena, che riscrive la narrazione del reality e introduce una novità per certi versi storica e mai sondata prima: il ripescaggio. Alfonso Signorini, a inizio diretta, ha sganciato la bomba spiegando al pubblico che gli eliminati di questa edizione avranno la possibilità di rientrare in gioco ma solo se il pubblico, attraverso un televoto flash, lo vorrà; a seguire, se il pubblico si dimostra favorevole alla novità, deciderà anche chi avrà diritto di rientrare nella Casa per un totale di 6 gieffini.

Tutti hanno dato la propria disponibilità, dai primissimi eliminati a quelli delle ultime settimane, eccezion fatta per 3 ex inquiline: Yulia Bruschi, Ilaria Clemente ed Eleonora Cecere. Tutte e 3 sono infatti escluse dal ripescaggio, per volontà propria o per cause di forza maggiore, e dunque a loro viene negata la possibilità di sottoporsi al giudizio del pubblico e concedersi una seconda possibilità di rivivere le emozioni del reality.

Perché Yulia Bruschi, Eleonora Cecere e Ilaria Clemente non rientrano al GF? I motivi

“Eleonora, Yulia e Ilaria, per motivi diversi, non possono e non vogliono rientrare in gioco“: annuncia Alfonso Signorini nel comunicato letto in diretta e dedicato al ripescaggio al Grande Fratello. Le motivazioni che portano le 3 ex coinquiline a non sottoporsi al ripescaggio sono differenti. Yulia Bruschi dovette abbandonare forzatamente il reality in seguito alla denuncia che l’ex fidanzato Simone avrebbe fatto nei suoi confronti; essendoci un procedimento legale in corso, la presenza di Yulia nel reality è stata giudicata incompatibile con la sua situazione attuale.

Eleonora Cecere è stata invece una delle ex concorrenti che si ritirò volontariamente dal reality, dopo aver ricevuto un appello del marito a fare ritorno a casa e a stare assieme alle figlie. Ilaria Clemente, infine, sorprese tutti con un annuncio spiazzante in diretta lo scorso ottobre, poche settimane dopo l’inizio del reality: l’ex concorrente ha infatti scoperto durante il programma di essere incinta e, per dedicarsi al magico periodo della gravidanza, abbandonò il reality, rinunciando ovviamente anche alla possibilità di essere ripescata questa sera.