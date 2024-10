Nuova lite tra Jessica Morlacchi e Yulia Bruschi al Grande Fratello 2024 nella notte: cos’è successo

Non migliorano i rapporti tra Jessica Morlacchi e Yulia Bruschi nella Casa del Grande Fratello 2024. Anzi, nelle ultime ore sono addirittura peggiorati dopo un ennesima lite avvenuta di notte. Tutto nasce dalle ultime nomination fatte in diretta, durante le quali Yulia non ha nominato Jessica, bensì Amanda Lecciso. Una mossa che ha spiazzato molti, Morlacchi compresa, vista la chiara rivalità dimostrata in queste settimane. Secondo Jessica (e anche altri), Yulia avrebbe evitato di nominarla per una questione di pubblico e per mostrarsi la buona della situazione.

Tant’è che la stessa Morlacchi, e molti utenti del web, hanno notato commenti critici fatti da Yulia verso Jessica ma sempre alle spalle. Questa serie di motivazioni hanno portato le due donno a punzecchiarsi notevolmente durante una chiacchierata tra le donne del Grande Fratello 2024 in giardino.

Yulia Bruschi chiude le porte a Jessica che si infuria: “Ma chi te se inc*la!”

“Nemmeno se inciampi ti avvicini a me!” ha tuonato Jessica Morlacchi contro Yulia Bruschi, continuando “Io mi sono avvicinata, ho anche parlato con te con Luca (Giglio, ndr) in mezzo, e tu? Quando ti sei avvicinata a me? Non dire cazzate e non mi pigliare per il cul* che sono molto più grande di te! Stai facendo la tua strada, percorri il tuo percorso e non pigliarmi per cul*”. Yulia ha affermato di non aver notato questo avvicinamento di Jessica: “Tu non dai la possibilità, non ti comporti come una persona più grande come dici! – ha replicato la cubana, aggiungendo – Non fai niente per andare incontro alle persone. Inciampare? Non ci inciamperò mai!” “Ma che cazz* me ne frega, ma chi te se inc*la!” è stata la replica, furiosa, di Jessica.

