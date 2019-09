Jessica Morlacchi è Laura Pausini/ Video: svolta in classifica? (Tale e Quale show)

Jessica Morlacchi: conquista la giuria con la sua voce

Si alza l’asticella per Jessica Morlacchi a Tale e Quale Show 2019: questa sera dovrà imitare Laura Pausini. Anche se la concorrente ha una tecnica vocale di sicuro importante, potrebbe incappare in qualche scivolone che non convinca del tutto la giuria. I fan di sicuro scalpitano per vederla fra i primi posti della classifica, soprattutto perché durante il verdetto dei giudici è finita al quarto posto con 48 punti. Una posizione che è slittata fino alla sesta, con punteggio identico, grazie alla volontà dei rivali di premiare altri artisti. “Voce perfetta“, si è limitato a dire Giorgio Panariello durante il verdetto. “Ha fatto tutto le svirgolature come se fosse una che canta sotto la doccia al mattino“, ha detto Loretta Goggi. “Voce straordinaria, a parte il look. Ti perdi un po’ il colore sul vestito“, ha detto invece Enrico Brignano, complimentandosi comunque con la concorrente per le sue doti canore. Possiamo quindi dire con tutta tranquillità che la Morlacchi è in grado di raggiungere alti livelli e forse persino di vincere almeno una puntata. Sarà la Pausini a portarle fortuna? Magari la sua immortale hit del passato, La solitudine?

Jessica Morlacchi a metà classifica: con la Pausini svolterà?

Jessica Morlacchi continua a trovarsi a metà della classifica di Tale e Quale Show 2019. Nella scorsa puntata l’abbiamo vista infatti in sesta posizione con 48 punti, gli stessi che la giuria ha scelto di assegnarle grazie alla sua interpretazione di Donna Summer. Indiscutibile il talento della concorrente comunque, soprattutto per quanto riguarda la voce. Manca però un netto miglioramento perché la concorrente riesca a superare se stessa e diventare una sfidante in grado di raggiungere il podio. La settimana scorsa l’abbiamo ascoltata in Hot Stuff, un brano che la Summer ha pubblicato nel ’79. Molto difficile dal punto di vista tecnico ed è proprio la sua capacità di dominare questo tipo di ostacoli che la rende una concorrente temibile. Purtroppo il trucco e parrucco di certo non l’hanno agevolata, forse per via delle luci piuttosto forti presenti in studio, come ha notato qualcuno della giuria. Anche se molto somigliante all’originale, Jessica ha un viso molto più tondo rispetto alla Summer, cosa che ha reso ancora più evidente la differenza fra le due artiste. Clicca qui per guardare il video di Jessica Morlacchi

© RIPRODUZIONE RISERVATA