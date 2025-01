Jessica Morlacchi torna al Grande Fratello per un nuovo e acceso confronto con Luca Calvani

A Jessica Morlacchi non è bastato il confronto-scontro del lunedì con Luca Calvani, motivo per il quale è tornata una seconda volta nella Casa del Grande Fratello. La cantante aveva ancora qualcosa da dire al suo ex amico, soprattutto dopo aver ascoltato una sua frase che l’ha colpita negativamente.

“Come mai vai in giro a dire che mi sono infilata nel tuo letto?”, ha infatti esordito Jessica Morlacchi quando si è ritrovata Luca Calvani di fronte per un nuovo faccia a faccia. “Perché geograficamente è accaduto questo.”, ha replicato l’attore. Una versione con la quale Jessica non a concordato, al punto da ricordare nel dettaglio quanto invece accaduto tra loro in merito alla questione letto.

Luca Calvani sbotta: “Mi fa schifo quello che stai facendo, Jessica!”

“Tu te lo ricordi quando mi sei venuto vicino, a cena, a tavola, e mi hai detto che io avrei dormito con te? Che significa che io mi sono infilata nel tuo letto? Non si dice! Il pomeriggio, tutti i pomeriggi, chi si è infilato nel mio letto sei tu! Quindi non sono io che mi infilo nei letti.”, ha ribadito la cantante, furiosa. “Abbiamo scherzato così per settimane! – ha allora risposto Luca, – Ti ho tenuta stretta perché ti voglio bene! A me fa schifo quello che stai facendo! Non sei più in questa Casa, sei fuori dal gioco e non mi piace quello che fai.” A chiudere, a queste parole, è stata però Jessica Morlacchi: “Io le tue stronzate le sento e le dico, sono ancora qui perché è Alfonso a chiedermelo! Non sei tu il conduttore!”