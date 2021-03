JESSICA MORLACCHI/ “Chiusa in casa per dieci anni per gli attacchi di panico”

Dal successo con i Gazosa alla crisi, fino alla rinascita: Jessica Morlacchi senza filtri a Oggi è un altro giorno. La cantante ha parlato del momento difficile vissuto dopo il successo in giovanissima età: «Si è rotto qualcosa, forse le scatole, per una vita così piena di responsabilità: eravamo bambini ma abbiamo fatto una vita da grandi. Il mio corpo se ne è accorto, ho iniziato a soffrire di attacchi di panico, ma io non sapevo riconoscerli. Ho chiesto aiuto e lo psicologo mi disse che ero sotto stress e che mi dovevo fermare un attimo. Il primo attacco di panico l’ho avuto a 15 anni». L’artista ha poi aggiunto: «Io ho passato 10 anni a casa con gli attacchi di panico, questo comportava anche di non poter viaggiare, ho vissuto 10 anni assurdi. Cinque anni fa ho trovato uno psichiatra favoloso che mi ha rimessa al mondo».

SERENA ROSSI: "MATRIMONIO CON DAVIDE? NON É NEI PROGETTI"/ "Con Mara Venier..."

Jessica Morlacchi ha poi aggiunto: «Ho provato a fare una vita normale ma non ci sono riuscita, non ho mai fatto un viaggio con le amiche. Questo blocco era per la responsabilità troppo grande». E la musica è stata fondamentale nel corso del suo percorso di rinascita: «Mi sono allontanata dalla musica perché pensavo fosse anche colpa della musica. Poi ho capito che cantare a casa era l’unica cosa che mi dava un po’ di ossigeno: piano piano ho ripreso i contatti del mondo della musica e in punta di piedi sono rientrata. Ma è stata una scelta pensata tanto». (Aggiornamento di MB)

Leda e Olivia Bertè, sorelle Loredana/ "Non ci sentiamo da un po’ di tempo"

Jessica Morlacchi a Oggi è un altro giorno

Jessica Morlacchi è tra gli ospiti della puntata di “Oggi è un altro giorno” in onda oggi. Ai microfoni di Serena Bortone, la cantante è pronta ad aprire i cassetti della sua vita, anche quelli più dolorosi. Dopo il grande successo ottenuto con i Gazosa, Jessica Morlacchi ha attraversato un periodo difficile durante il quale ha combattuto contro la depressione, una malattia che la cantante definisce “invisibile che va curata”. Jessica ha parlato spesso della depressione contro cui ha combattuto con l’aiuto di medici e ha sempre esortato tutti a chiedere aiuto. “Le persone possono combattere i propri limiti, annientarli e tornare a vivere alla grande. Io per 12 anni ho sofferto di attacchi di panico, di agorafobia e non vivevo più. Non volevo più uscire da casa, la mia vita era una nullità“, ha raccontato nel 2019 ai microfoni di Today.

Loredana Bertè/ Il rapporto con il padre Giuseppe Radames, la violenza subita da uno sconosciuto

Quando ha capito di dover riprendere in mano la propria vita, non ha esitato a chiedere aiuto rimettendosi in carreggiata per prendere a morsi la vita. “Ho conosciuto tante persone convinte di non avere bisogno di andare dallo psicologo, ma è una sciocchezza. Quando si sta male bisogna parlarne, chiedere aiuto e risolvere. Per la depressione, per l’ansia, esiste una cura, quindi parlatene”, aggiungeva ancora Jessica Morlacchi.

Jessica Morlacchi innamorata? Pochi indizi dai social

Jessica Morlacchi è fidanzata? Ufficialmente, non ci sarebbero novità nella vita privata della cantante anche se, negli scorsi giorni, come fa sapere il portale Ultima Parola, ha pubblicato una storia che ha scatenato i rumors intorno alla sua vita privata. “Quando non è giornata evito tutti tranne te” – scriveva la Morlacchi. “Ed è lì che capisci di essere nella m***a! Quando, non solo non lo eviti. Bensì, cerchi la sua attenzione!”, aggiunge. Nella vita della cantante, dunque, è arrivato l’amore? Lei non commenta, anche se non ha mai nascosto di volere un fidanzato. Svelerà qualcosa in più ai microfoni di Serena Bortone?

© RIPRODUZIONE RISERVATA