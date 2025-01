Jessica Morlacchi insiste su Helena Prestes al Grande Fratello: “Mi prendo le mie responsabilità”

Jessica Morlacchi è tornata a parla della lite nata con Helena Prestes al Grande Fratello, che molto probabilmente costerà ad entrambe un provvedimento disciplinare. Cosa della quale la cantante sembra non sospettare, almeno nel suo caso, pur essendo certa che un richiamo le verrà sicuramente fatto per i termini utilizzati nei confronti di Helena.

Un’ammissione che lei stessa ha fatto durante una chiacchierata nella Casa del GF, lanciando anche degli attacchi a Eva Grimaldi e Stefania Orlando per la loro vicinanza alla brasiliana. “A me fa molto strano il fatto che due persone così quadrate siano attratte da qualcuno così altalenante… – ha esordito Jessica, facendo riferimento alle due donne – Chiamiamo altalenante, perché sicuramente io verrò rimproverata per utilizzare i miei termini no?” ha quindi proseguito, riferendosi a Helena.

Jessica Morlacchi: “Il pubblico? Lo invito a stare chiuso qui con Helena”

Termini dei quali Jessica Morlacchi non si pente, come ha invece tenuto a sottolineare: “per me sono proprio sacrosanti perché è un mio pensiero, è una mia opinione. Quando io dico ‘follia” parlo per me di follia e mi prendo le mie responsabilità.” ha continuato la cantante, secondo la quale anche le persone del pubblico che si schierano dalla parte di Helena è solo perché non l’hanno vissuta nella Casa del Grande Fratello come loro. “A me piacerebbe che tutte le persone del pubblico che pensano sia accanimento stessero qua ospiti dieci giorni.”, ha detto Morlacchi, difendendo a spada tratta la sua versione dei fatti, che sarà invece sicuramente messa in discussione da Alfonso Signorini.