Grande Fratello, in arrivo una nuova concorrente donna dopo la possibile squalifica di Helena Prestes?

La puntata del Grande Fratello in onda l’8 gennaio 2025 sarà una delle più movimentate di questa edizione. Durante le festività natalizie è accaduto di tutto, al punto che sono previsti ben tre provvedimenti disciplinari per i concorrenti protagonisti delle accese liti di questi giorni. Si parla, infatti, di possibile squalifica per Helena Prestes, che lascerebbe così in bilico una serie di dinamiche che hanno proprio la brasiliana come protagonista.

Una di queste è la relazione che sta nascendo con Zeudi Di Palma, con la quale c’è stato anche un bacio. Le due modelle, infatti, hanno fatto discutere in queste settimane sia fuori che dentro la Casa del Grande Fratello. Tuttavia, la loro amicizia speciale, negli ultimi giorni, ha vissuto uno stop, che potrebbe divenire definitivo qualora la squalifica di Helena venisse domani confermata.

“In arrivo una donna per Zeudi”: l’indiscrezione bomba

Ecco perché il Grande Fratello starebbe già pensando ad una possibile ‘sostituta’. Stando a quanto annuncia Agent Beast su X (ex Twitter), la produzione starebbe valutando il possibile ingresso di una nuova concorrente e, per la precisione, “una donna per Zeudi”, ovvero una affascinante ragazza che possa diventare magari il nuovo interesse amoroso dell’ex Miss Italia. Ma non è tutto, perché nel suo tweet la fonte svela: “Prima della sospensione del televoto erano previste comunque due settimane di tensione per le #zelena”. Insomma, la coppia composta da Zeudi ed Helena avrebbe dovuto affrontare una lunga crisi prima di riappacificarsi. La situazione è comunque cambiata in corsa, visto quello che molto probabilmente accadrà domani dopo il lancio del bollitore contro Jessica Morlacchi da parte di Helena. Non resta che scoprire se, oltre alla squalifica, ci sarà anche questo nuovo ingresso femminile.

