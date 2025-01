Jessica Morlacchi e Helena Prestes: cos’è successo dopo il Grande Fratello

Da nemiche ad amiche il passo è breve per Jessica Morlacchi e Helena Prestes che, dopo aver dato vita ad una delle pagine più brutte della storia del Grande Fratello, si sono ritrovate in tugurio in attesa del risultato del ripescaggio che potrebbe permettere ad entrambe di rientrare ufficialmente in casa come concorrenti. Durante le prime ore di convivenza in tugurio, Jessica e Helena sono apparse unite e la situazione non è sfuggita al popolo del web che sta criticando entrambe per l’atteggiamento che stanno avendo. Tra battute, balli e scherzi vari, sembra che tra Jessica e Helena non sia mai accaduto nulla. Eppure, dal lancio del bollitore della Prestes alle parole durissime della Morlacchi sono trascorsi solo pochi giorni. Cos’è successo, dunque, tra le due?

Shaila Gatta contro Helena Prestes: “Non le importa di nessuno”/ Per lei la storia con Zeudi è solo strategia

A svelare tutta la verità è proprio Jessica come riporta Biccy. “Mi sono rivista da fuori e mi sono spaventata. Tutti i video delle litigate non li potevo vedere, vedevo proprio una donna, e mi dicevano, ma chi è? Avevo gli occhi da matta! Da fuori tutto ha avuto un senso diverso. Con Helena ci siamo riviste in più occasioni, anche fuori dallo studio. Cosa abbiamo fatto? Due matte! Baci, abbracciarci subito”, ha svelato la cantante.

Helena Prestes innamorata di Zeudi Di Palma? "Voglio abbracciarti!"/ Urla e parole al miele:"Bellissima!"

Jessica Morlacchi e Helena Prestes: un nuovo inizio al Grande fratello?

Secondo Jessica Morlacchi, la tensione nervosa che si respira nella casa del Grande fratello ha portato lei e Helena a compiere gesti di cui, ad oggi, entrambe sono pentite. Fuori dalla casa hanno scoperto di essere due persone totalmente diverse e tra loro è iniziato un vero rapporto. “Ci siamo sentite spesso anche per telefono. Pensa che l’altro giorno in piena notte questa mi manda le foto dei pini qui a Roma e mi dice ‘sembrano dinosauri’. Ma vi rendete conto? Lei nei pini vede i dinosauri! Fantastica”, ha detto ancora la Morlacchi.

Jessica Morlacchi choc al GF: "Helena? Mi ha scritto alle 2 di notte, è pazza!"/ Svelato lo strano messaggio

Jessica, inoltre, ha spiegato di non giustificare affatto gli errori commessi ma aggiunto che non è facile stare chiusi in una casa dove, inevitabilmente, dopo quattro mesi, lo stress è tanto. Tra Jessica e Helena, dunque, pare sia stata firmata la pace, ma cosa accadrà se entrambe dovessero tornare nella casa e rivedere persone con cui entrambe hanno un rapporto diverso?