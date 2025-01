Jessica Morlacchi rompe il silenzio dopo il Grande Fratello ma viene attaccata dal web

Jessica Morlacchi è stata una delle grandi protagoniste del Grande Fratello 2024, motivo per il quale la sua decisione di abbandonare la Casa è stata accolta con dispiacere da molti spettatori. A distanza di qualche giorno dalla sua uscita, e dopo il chiarimento con Helena Prestes, la cantante ha fatto il suo ritorno sui social, spiegando con un lungo post di essere stata sempre se stessa, nel bene e nel male, in questa avventura televisiva.

“In questa magica avventura al @grandefratellotv ho semplicemente voluto essere ME STESSA e voi siete riusciti a saper cogliere ogni sfumatura di me, dei miei pregi e anche dei miei difetti.” Con queste parole, Jessica Morlacchi ha esordito in un lungo post nel quale ha tenuto a ringraziare anche Alfonso Signorini, le opinioniste Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici e “alla mia famiglia (tutta), ai miei amici e alle persone che ogni giorno si impegnano per rendermi serena.” Peccato che il post in questione di Jessica Morlacchi abbia raccolto molti commenti negativi.

Critiche contro Jessica Morlacchi: i commenti del web

C’è chi l’ha definita “cattiva”, chi invece “imbarazzante”. Molti, però, hanno notato che la cantante avrebbe cancellato man mano vari commenti negativi. Una scelta che ha sollevato ancor di più le critiche del web. “Ti sei impegnata a cancellare tutti i msg negativi?”, le ha allora scritto qualcuno; o ancora “Nuova professione: cancellare i commenti negativi sui miei social. Hai trovato lavoro!” La cantante ha preferito, al moment, non replicare al fiume di accuse che le è piombato addosso soprattutto in seguito a quanto accaduto con Helena Prestes (poi anche lei eliminata) nella Casa del Grande Fratello.