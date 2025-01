Jessica Morlacchi e il ritorno sui social

Dopo aver abbandonato volontariamente la casa del Grande Fratello, Jessica Morlacchi è tornata tra le mura in cui ha trascorso quasi quattro mesi della sua vita per gli ultimi confronti con le percorse con cui aveva un conto in sospeso. La cantante si è così confrontata prima con Helena Prestes con cui ha avuto una discussione durissima che ha portato ad un provvedimento disciplinare e poi con Luca Calvani.

Con l’attore, Jessica ha usato parole davvero dure chiudendo un capitolo che ha creato varie discussioni sia nella casa che sul web. La Morlacchi che ha anche messo un punto alla sua amicizia con Amanda Lecciso, chiusi i conti con gli ex coinquilini, è tornata sui social per ringraziare i fan e fare un bilancio di quella che è stata un’esperienza che ha cercato davvero tanto.

Le parole di Jessica Morlacchi dopo il Grande Fratello

“In questa magica avventura al #grande fratello ho semplicemente voluto essere ME STESSA, e voi siete riusciti a cogliere ogni sfumatura di me, dei miei pregi e anche dei miei difetti. Il mio grazie più grande va a tutti voi che mi avete sostenuto: per gli aerei, le frasi bellissime, il supporto, il tempo e i soldi spesi per ogni televoto, non do nulla per scontato”. Comincia così il post con cui Jessica Morlacchi ha fatto il punto di quelli che sono stati i suoi quasi quattro mesi nella casa del Grande Fratello.

Jessica ha, poi, ringraziato tutte le persone che le hanno permesso di vivere un’esperienza unica: “Grazie ad Alfonso Signorini per aver creduto in me e a tutta la squadra di Endemol Shine Italy per avermi regalato questo sogno. Grazie a Beatrice Luzzi per avermi capita e per tutte le immunità che mi ha dato. Grazie a Cesara per i consigli e le critiche preziose, e a Rebecca Staffelli per i sorrisi che mi regalava con le sue ‘clip virali'”, ha aggiunto la Morlacchi che ha poi ringraziato la famiglia, gli amici e tutte le persone che le sono state vicino.

