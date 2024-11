Jessica Morlacchi malinconica al Grande Fratello 2024: la mancanza di Iago Garcia

Nella puntata del Grande Fratello 2024 andata in onda la scorsa settimana è stato eliminato Iago Garcia, che ha perso al televoto: un brutto colpo da incassare per tutti quanti i concorrenti, spiazzati dall’esito. In questi giorni più di tutti è stata Jessica Morlacchi a soffrire per l’assenza dell’attore spagnolo in Casa: con lui ha infatti instaurato un bel rapporto e, come mostra una clip nella puntata di questa sera, la malinconia per lei si è fatta parecchio sentire.

“Io ho iniziato ad instaurare un rapporto bellissimo con Iago. Spero con tutto il mio cuore che lui stia in Spagna con Tommaso“, ha ammesso in Confessionale la cantante, sperando che Iago non sia stato in realtà eliminato ma sia volato a Madrid al Gran Hermano assieme a Tommaso Franchi. Dopo una fase di studio e conoscenza iniziale, in cui non avevano più di tanto legato, nell’ultimo periodo Jessica e Iago si sono avvicinati e hanno instaurato una bella amicizia: “Lui si è spogliato di tutti quei discorsi che faceva, lo vedevo troppo lontano da me, invece abbiamo legato tanto“.

Jessica Morlacchi e Iago Garcia, incontro in Tugurio: “Rapporto bellissimo“

In salone, nel corso della puntata di stasera, Jessica Morlacchi conferma di nutrire nostalgia per l’assenza di Iago Garcia. Alfonso Signorini ha così in serbo una sorpresa per lei e la invita ad andare in Tugurio dove, dopo un disorientamento iniziale, alla fine si ritrova faccia a faccia proprio con l’attore spagnolo e lo abbraccia forte. “Sono qua, ho goduto un po’ del mio loft. Ho mangiato tanto cibo spagnolo. Ero solo, ma vi sentivo“, esclama Iago, fingendo di aver realmente vissuto nel Tugurio per qualche giorno all’insaputa di tutti.

“Sono stata molto silenziosa. Non ero triste, ma ho avuto le mie cose, un po’ di pensieri“, ammette lei ricordando i giorni malinconici vissuti. Lui a quel punto stuzzica la sua curiosità riguardo l’amore, ma lei replica: “Iago, lo sai che sei un amico per me, mi sei mancato!“. Poi, rispondendo ad una curiosità di Signorini, la cantante sottolinea: “Quando mi piace una persona, io non riesco neanche a guardarla. Ammetto che ho stuzzicato Iago e ho anche avuto il coraggio di farlo proprio perché è nato questo rapporto bellissimo negli ultimi tempi“. Alla fine per Jessica arriva l’amara verità: Iago è stato davvero eliminato e al termine dell’incontro i due si stringono in un forte abbraccio, prima di salutarsi.