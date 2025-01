Jessica Morlacchi rischia la squalifica al Grande fratello?

Non solo Helena Prestes, ma anche Jessica Morlacchi rischierebbe un provvedimento disciplinare nel corso della puntata del Grande Fratello in onda questa sera su canale 5. Se Helena Prestes rischia la squalifica per aver lanciato un bollitore d’acqua, Jessica Morlacchi rischierebbe il provvedimento disciplinare per aver provocato la modella brasiliana durante lo scontro a tavola. Sul web, il pubblico è letteralmente spaccato tra chi ritiene che sia giusto punire entrambe e chi, invece, pensa che il gesto di Helena non si affatto giustificabile e che alle parole di Jessica avrebbe dovuto reagire allo stesso modo.

Il clima, nella casa, a poche ore dalla diretta, è ad alta tensione. La Casa è ormai spaccata in due e, diversi concorrenti si aspettano l’adozione di un provvedimento disciplinare dopo gli scontri che hanno spaccato in due la casa e resa particolarmente tesa l’atmosfera.

Cosa rischia Jessica Morlacchi

Il Grande Fratello ha annunciato l’adozione di un provvedimento disciplinare ma non ha svelato quale sarà il provvedimento e, soprattutto, l’identità del concorrente che ne sarà colpito. Sul web, tuttavia, circolano diverse ipotesi e la più gettonata è quella di una squalifica diretta di Helena Prestes e di un televoto flash per Jessica Morlacchi. Non è da escludere, tuttavia, neanche la possibilità di una nomination d’ufficio e di un televoto flash non solo per Jessica Morlacchi, ma anche per Helena Prestes e Ilaria Galassi.

Il comunicato ufficiale del Grande Fratello, anticipando i temi della puntata in onda questa sera, parla di un solo provvedimento disciplinare. Ci sarà un provvedimento generale per le tre gieffine protagoniste di dure discussioni o ci sarà un provvedimento solo per una sola concorrente? La curiosità sul web aumenta e il pubblico freme per conoscere il prima possibile ciò che accadrà questa sera. Non è da escludere, tuttavia, un provvedimento nei confronti di Jessica come un televoto flash o una nomination d’ufficio.