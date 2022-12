Jessica Pelizon, sorella di Nikita attacca Luca Onestini/ “Se manipoli mi inca*zo”

Jessica Pelizon, la sorella di Nikita tuona su Instagram contro alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip: “Che schifo!”

Sta facendo discutere una storia pubblicata in queste ultime ore da Jessica Pelizon, sorella di Nikita, che si è scagliata contro alcuni concorrenti del Grande Fratello VIP 2022, in particolar modo Luca Onestini. La Pelizon ritiene che sia arrivato il momento di prendere una posizione chiara sulle dinamiche che animano la casa e si è esposta senza risparmiare parole dure nei confronti di alcuni vipponi e più in generale del gruppo. “È arrivato il momento di parlare un pò, non possiamo più stare in silenzio davanti ad alcune situazioni”.

“Vorrei ricordare ai concorrenti che sono ripresi h24 e tutti i giochi strategici che fanno, noi da fuori li vediamo, vorrei ricordare che provare a “manipolare” tutti i concorrenti contro uno è bullismo, vorrei ricordare che screditare una donna e farla passare per pazza è un comportamento veramente squallido”, ha tuonato tramite Instagram, Jessica Pelizon. “Vedere alcune scene mi fa schifo”, ha proseguito incredula la Pelizon. “Ma come avete fatto televisione finora? Screditando, insultando e denigrando gli altri”, ha domandato sbigottita la sorella di Nikita.

La sorella di Nikita Pelizon ha puntato il dito contro diversi vipponi della casa, come dicevamo puntando il dito soprattutto contro Luca Onestini. “Alcuni stanno giocando veramente male ma da casa vediamo e sentiamo tutto”, ha detto Jessica sui propri canali social. “Vedo copioni già usati, sento parole incredibili solo per una clip ma siete ridotti così male?”, ha incalzato. “Capisco che andare contro una concorrente forte fa parte del gioco ma basta, state esagerando tutti e avete rotto”.

Ecco quindi l’attacco frontale ad Onestini: “Caro Luca, mi auguro di poterti conoscere perché vorrei porti i miei complimenti per questo meraviglioso gioco che stai conducendo, pensa a te e al tuo percorso ma se provi a manipolare mi incaz*o. Per il momento non aggiungo altro…”











