Nikita Pelizon sorprende Helena Prestes al Grande Fratello: “Sono molto fiera“

Al Grande Fratello è in arrivo una sorpresa davvero speciale per Helena Prestes, una sua carissima amica nonché ex vincitrice del reality: Nikita Pelizon. Le due ragazze sono unite da una solida amicizia, iniziata circa 6 anni fa e rafforzatasi durante la loro avventura di coppia a Pechino Express. In una serata piuttosto complicata, segnata da forti tensioni, Helena ritrova la sua cara amica che le rivolge subito un messaggio di incoraggiamento: “Ma che forza sei? Sei una tigre, sono molto fiera“.

Shaila Gatta o Helena Prestes eliminata al Grande Fratello?/ Possibile risultato choc al televoto: perché

Arriva però anche un “rimprovero” per come la modella brasiliana ha gestito le tensioni con Jessica Morlacchi in Casa: “Vai avanti così, ma ti devo anche direi qualcosina. Innanzitutto, hai un po’ sbroccato: va benissimo essere sincere ma non esiste che io veda una cosa simile da te, perché è un gesto che so che è una reazione all’essere stata esasperata, ma al contempo so che tu non sei così. Tu sei sensibilità, amore, perdono“.

Chi è Nikita Pelizon: ha un fidanzato?/ Dalla storia con Valerio Tremiterra alla sbandata per Luca Onestini

Nikita Pelizon, stoccata a Lorenzo Spolverato: “Sei un ottimo giocatore“

Nikita Pelizon sottolinea poi il percorso che Helena Prestes sta facendo al Grande Fratello, fatto anche di sbagli e cadute ma che proprio per questo la rendono umana: “Stai dando l’esempio di cosa significa essere umani, imperfetti“. Poi, le rivolge un prezioso consiglio che è indirettamente anche una frecciata ad altri coinquilini del reality: “Il mondo è pieno di maschere, è normale che ci siano anche in questo gioco, ma occhi e orecchie aperte: sai riconoscere le maschere“.

Helena Prestes e Nikita Pelizon sono state fidanzate?/ Il web si interroga: “Al Grande Fratello 2024…”

Tra i riferimenti c’è anche Lorenzo Spolverato, che viene invitato da Alfonso Signorini in salone per un confronto con Nikita. La quale non gli risparmia critiche: “Sei bravissimo a cambiare le maschere, sei un ottimo giocatore“. Poi, le due amiche tornano a confidarsi e Nikita invita Helena a mantenere la calma: “Stando qua dentro è difficile riuscire ad essere razionali“.