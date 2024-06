Jessica Pittari choc: “Fino a 7 anni in orfanotrofio”/ Il passato doloroso di Uomini e Donne

Jessica Pittari e il passato doloroso della dama di Uomini e Donne

Jessica Pittari è stata una delle dame del trono over dell’ultima stagione di Uomini e Donne. Jessica, dopo aver partecipato per conoscere Mario Verona che ha preferito non trattenerla, è tornata su richiesta su Marcello Messina con cui la frequentazione è finita male. Jessica, poi, ha iniziato a frequentare Diego Tavani, ma ad oggi, non si sa se la frequentazione tra i due stia continuando o meno. Concluso il programma, ai microfoni del magazine ufficiale di Uomini e Donne, Jessica si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni importanti svelando anche il difficile passato vissuto.

“Casa per me vuol dire porto sicuro, anche perché per i primi 7 anni della mia vita, vivendo in orfanotrofio, non sapevo proprio cosa fosse una casa, né il suo calore”, ha detto la dama che, a 19 anni, ha trovato la casa in cui ha vissuto con il compagno e il figlio e in cui vive ancora adesso.

Jessica Pittari, no alla convivenza dopo Uomini e Donne

Jessica Pittari, ad oggi, vive serenamente nella casa in cui, per anni, ha vissuto con il padre di suo figlio con cui, poi, la relazione è finita. Matura e molto sicura di se stessa, Jessica ha sottolineato quanto ritenga infantile l’atteggiamento di Marcello Messina. Jessica, inoltre, ha sottolineato che, se in passato, considerava la convivenza un progetto importante per una storia d’amore, ad oggi, non considera affatto tale possibilità.

“A oggi non mi vedo da nessun’altra parte se non dentro casa mia e, se dovessi trovare un nuovo compagno, non ci convivrei”, ha detto la Pittari che si appresta a vivere l’estate con il suo bambino in attesa di scoprire se a settembre tornerà o meno nel parterre del trono over di Uomini e Donne.











