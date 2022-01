Jessica Selassié contro Katia Ricciarelli/ “Se è immune mi inca*zo e non voto!”

La puntata del Grande Fratello VIP che andrà in onda questa sera su Canale 5 si preannuncia particolarmente agitata. Alcuni concorrenti sono giunti al limite massimo di sopportazione nel rapporto con Katia Ricciarelli, a loro dire “agevolata” e “protetta” sempre e comunque dagli autori del programma. In questo senso Jessica Hailé Selassié ha le idee molto chiare e non sembra più intenzionata a tollerare un approccio morbido da parte del Grande Fratello VIP, nei confronti dell’artista. Specialmente dopo le parole polemiche che la Ricciarelli ha rivolto alla sorella Lulù, con la frase “Vai a scuola al tuo paese”.

Miriana Trevisan, che non ha assistito alla scena, è rimasta sbigottita dal racconto delle sorelle e ha chiesto incredula una conferma sia a Jessica che alla diretta interessata: “Io le ho anche risposto, le ho detto di non permettersi mai più di dire una cosa del genere che è razzista”, ha spiegato Lulù. Miriana, quindi, ha spronato le altre concorrenti a ribellarsi: “Abbiamo capito che dobbiamo andare avanti con la giustizia”.

Miriana Trevisan dalla parte delle Princess, Jessica ‘minaccia’: “Non voto”

“Dovevamo ribellarci prima”, ha poi aggiunto la Trevisan. “Però ragazzi ero sola io prima a farlo, questo dovete ammetterlo. L’ho iniziata io questa rivoluzione. Anche Clarissa e Francesca. Però, l’ho iniziata io. Sono io che ho avuto il coraggio e ieri lo sapete cosa è successo e chi stavo difendendo senza se e senza ma, perché anche basta”, ha continuato la showgirl. Alle sue dichiarazioni, si sono aggiunte naturalmente quelle di Jessica Selassié, che ha annunciato conseguenze estreme nel caso in cui la polemica con Katia venisse affrontata solo marginalmente durante la diretta.

“Se è immune mi inc*** e non voto!”, ha affermato convinta Jessica. Mentre la Trevisan ha ribadito ancora una volta la sua delusione nei confronti di Katia: “Adesso, però, ho un problema serissimo io. Se veramente è stata detta questa frase a Lulù…il saluto (a Katia, ndr) non glielo leverò mai, ma fine. Io ora voglio solo aspettare la frase, perché se anche questa la fanno passare…”.



