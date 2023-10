Jessica Selassié: “Spero possano risolvere i…”/ Rotto il silenzio sulla separazione di Codegoni e Basciano

Grande fratello vip 6, Jessica Selassié rompe il silenzio su Alessandro Basciano e Sophie Codegoni

Il caso della rottura tra i fidanzati storici di Grande fratello vip 6, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, s’infiamma, con Jessica Selassié. La vincitrice di Grande fratello vip 6 e food blogger rilascia delle dichiarazioni a caldo, a fronte del botta e risposta mediatico che vede la coppia di ex gieffini dichiarare finita la loro lovestory, da cui lo scorso maggio 2023 veniva a luce la primogenita figlia Céline Blue.

Nei pochi mesi che seguono la sua data di nascita, la piccola Céline é destinata a crescere nel mezzo della separazione tra i genitori vip ed ex coinquilini nella Casa più spiata d’Italia. Una storia d’amore che al Grande Fratello vip 6 l’ex tronista di Uomini e donne e lo storico tentatore a Temptation Island davano vita sotto i riflettori e che avrebbe reso in poco tempo i due vip la coppia di influencer made in Italy più amata dal popolo nel web. E intanto diventa occasione per parlare dell’ormai ex coppia, per la vincitrice di Grande fratello vip 6, un’intervista esclusiva concessa a Libero.

“Purtroppo, i Basciagoni, che sono dei miei amici, si sono lasciati e mi dispiace -fa sapere Jessica Selassié , incalzata su Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, ai quesiti della fonte che intervista la food-influencer-, sono sempre stata promotrice della coppia e sono stata presente in alcuni momenti importanti come la nascita della piccola Céline”. Quindi, l’intervista di Jessica Selassié prosegue con delle dichiarazioni di speranza per un ritorno di fiamma dei Basciagoni, auspicato in primis per il bene della bambina dei due ormai ex fidanzati: “Spero che possano con i giusti tempi parlare e risolvere i loro problemi e tornare insieme, anche per la loro piccola bambina”.

Jessica Selassié é single, dopo la crush Barú Gaetani

Ma non é tutto. Perché tra le nuove dichiarazioni, poi, Jessica Selassié rilascia anche delle parole sul suo status sentimentale, dopo la crush dello chef Barú Gaetani, da cui si sentiva sedotta e abbandonata al Grande Fratello vip 6: “Sono single, super corteggiata ma ancora non ho trovato quello giusto. Cerco qualcosa di semplice e stabile, che mi travolga e mi riempia d’amore”.













