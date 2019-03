Jessica Simpson in bikini con il pancione/ Foto: “sto contando i giorni”

Jessica Simpson si mostra in bikini su Instagram insieme al suo pancione. Incinta del terzo figlio, a cantante sta contando i giorni che mancano al parto. “Jess-tation”, scrive Jessica Simpson che non perde l’ironia nonostante la difficile gravidanza. Già mamma di Maxwell (10 anni) e di Ace (7), la terza gravidanza ha messo a dura prova la Simpson che, forse, non si aspettava di dover affrontare nove mesi intensi. Il fisico della cantante, infatti, è stato messo a dura prova dalla terza gravidanza: la Simpson, oltre ad avere un pancione davvero enorme, sta facendo i conti con i piedi gonfissimi per i quali ha chiesto anche aiuto ai followers e il viso stanco a causa della bronchite che l’ha costretta al ricovero in ospedale. Nove mesi complicati, dunque, per la Simpson che ora non vede l’ora di partorire e conoscere finamente il volto della sua bambina.

JESSICA SIMPSON, PARTO VICINO: “STO CONTANDO I GIORNI”

Anche in quest’ultimi giorni, Jessica Simpson sceglie di condividere le sue emozioni sui social, esattamente come ha fatto in tutti i nome mesi. Tra pochi giorni diventerà mamma per la terza volta e la cantante non vede l’ora di partorire non solo per conoscere il suo terzo figlio, ma anche per riprendere possesso del proprio corpo, messo a dura prova dalla gravidanza. Sempre bellissima, Jessica Simpson sfoggia un pancione di enormi dimensioni e più i parto si avvicina, più diventa difficile reggere il peso. “Sto contando i giorni per vedere il suo dolce sorriso”, ha fatto sapere la Simpson che darà alla luce una bambina. “Questa bimba ci renderà una famiglia di cinque persone“, scrive la Simpson lo scorso settembre annunciando l’arrivo di un terzo figlio per lei e il marito Eric Johnson. “Non potremmo essere più felici di annunciare questo prezioso sbocciare di vita”, ha poi proseguito la cantante.





