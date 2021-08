Pellegri al Milan?/ Calciomercato news: ci siamo! Il Monaco ha dato il via libera

CALCIOMERCATO NEWS, PIETRO PELLEGRI AL MILAN

Le chances di vedere Pietro Pellegri al Milan sono aumentate drasticamente nell’ultima ora grazie alle indiscrezioni più recenti in arrivo per questi giorni finali di calciomercato. Come spiegato da Peppe Di Stefano per Sky Sport infatti, il Monaco avrebbe dato il via libera per il trasferimento dell’attaccante che a questo punto dovrebbe abbracciare la causa del club di Milanello con la formula del prestito oneroso da mezzo milione di euro e diritto di riscatto fissato a 6 milioni, oltre ad una percentuale sulla futura rivendita da versare sempre nelle casse dei biancorossi. Stando alla Gazzetta dello Sport è proprio questo l’aspetto su cui le parti non avevano ancora trovato l’intesa ed ora il calciatore è libero di volare nel capoluogo lombardo.

CALCIOMERCATO NEWS, IL MONACO HA DATO L’OK

La possibilità che l’approdo di Pietro Pellegri al Milan si concretizzi nelle prossime ore è ormai accertata. Il ventenne Pellegri dovrebbe essere atteso già domani per effettuare le visite mediche di rito e firmare il nuovo contratto con i rossoneri ma a causa dei tempi stretti e le pratiche burocratiche da sistemare non sarà a disposizione dell’allenatore Stefano Pioli per la partita di domani sera in programma in casa della Sampdoria per l’esordio in campionato.

