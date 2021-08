Probabili formazioni Sampdoria Milan/ Quote: moduli speculari a Marassi

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA MILAN: CHI GIOCA OGGI?

Ci attende a Marassi un bel posticipo di Serie A, le probabili formazioni di Sampdoria Milan ci accompagnano dunque verso uno dei match più interessanti della prima giornata, messo come “dessert” a conclusione del turno al lunedì sera. Si inizia dunque a fare davvero sul serio, con i primi tre punti in palio: il Milan di Stefano Pioli arriva dalla sfida vinta contro il Panathinaikos a Trieste nell’ultima amichevole, mentre la Sampdoria del nuovo allenatore Roberto D’Aversa (al debutto sulla panchina blucerchiata) ha già fatto il debutto ufficiale in stagione con il successo di misura contro l’Alessandria in Coppa Italia, il campionato tuttavia è un’altra cosa e allora scopriamo quali potrebbero essere le mosse dei due allenatori per indirizzare in un senso oppure nell’altro il ‘Monday Night’ che ci attende a Marassi. Andiamo allora senza indugio a scoprire quali sono le ultime notizie a poche ore dalla partita circa le probabili formazioni di Sampdoria Milan.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche alle quote per il pronostico su Sampdoria Milan secondo le quote dell’agenzia Snai. Gli ospiti rossoneri sono favoriti e il segno 2 è quotato a 1,95, mentre poi si sale fino a quota 3,50 in caso di pareggio (naturalmente segno X) ed infine il segno 1 per il successo della Sampdoria varrebbe 4,00 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA MILAN

LE SCELTE DI D’AVERSA

Il nuovo allenatore blucerchiato Roberto D’Aversa nelle probabili formazioni di Sampdoria Milan potrà fare affidamento sulla rosa a disposizione sostanzialmente al completo, i dubbi ancora aperti nel modulo 4-2-3-1 dovrebbero dunque essere tutti legati a decisioni dell’allenatore. In porta giocherà certamente il confermato Audero; davanti a lui, la linea difensiva a quattro sarà formata da Bereszynski come terzino destro, uno tra Ferrari e Murillo al fianco di Colley nella coppia centrale ed infine Augello sulla corsia mancina; nella coppia in mediana Ekdal, Adrien Silva e Thorsby sono in tre per due maglie, con gli ultimi due che dovrebbero essere in ballottaggio per affiancare il primo; infine in attacco ecco il terzetto con Candreva, Gabbiadini e Damsgaard (con Jankto come eventuale alternativa) sulla trequarti, per appoggiare l’eterno centravanti Quagliarella.

LE MOSSE DI PIOLI

Modulo 4-2-3-1 di riferimento anche per Stefano Pioli, le probabili formazioni di Sampdoria Milan sul fronte rossonero devono tuttavia fare naturalmente i conti con le due pesanti assenze degli indisponibili Kessiè e Ibrahimovic, i perni del Milan recente. In porta ci sarà il debutto ufficiale del nuovo titolare Maignan, al quale tocca l’eredità di Gigio Donnarumma; davanti a lui una difesa a quattro molto ben conosciuta, con Calabria a destra, Tomori oppure Romagnoli al fianco di Kjaer in mezzo e Theo Hernandez naturalmente terzino sinistro; stante l’assenza di Kessiè, a centrocampo dovremmo vedere dal primo minuto Tonali e Bennacer nella coppia mediana, con Krunic possibile alternativa; infine, nel reparto offensivo la soluzione più probabile è quella con Saelemaekers, Brahim Diaz e Rebic per sostenere sulla trequarti il nuovo centravanti Giroud, anche se Rebic potrebbe giocare anche come trequartista centrale e in quel caso a sinistra entrerebbe Rafael Leao.

IL TABELLINO

SAMPDORIA (4-2-3-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Ekdal, Thorsby; Candreva, Gabbiadini, Damsgaard; Quagliarella. All. D’Aversa.

A disposizione: Falcone, Depaoli, Yoshida, Chabot, Murillo, Murru, A. Silva, Askildsen, Jankto, Verre, Caprari, Torregrossa.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: nessuno.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kjaer, T. Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, B. Diaz, Rebic; Giroud. All. Pioli.

A disposizione: Tatarusanu, Plizzari, Conti, Romagnoli, Ballo-Tourè, Kalulu, Gabbia, Krunic, Pobega, Castillejo, Maldini, R. Leao.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Kessiè, Ibrahimovic.



